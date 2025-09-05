آغاز هفته جایزه مصطفی از فردا؛ بزرگداشت نخبگان علم و فناوری جهان اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص) با هدف گسترش صلح، امنیت و رفاه بشریت و بر اساس اساسنامهای که در سال ۱۳۹۱ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد، فعالیت خود را آغاز کرد. این بنیاد به عنوان یک جایزه دوسالانه به منظور تجلیل از دانشمندان مسلمان راهاندازی شده و مأموریت اصلی آن توسعه علم و فناوری در جهان اسلام است. بنیاد مصطفی با تمرکز ویژه بر فناوریهای پیشرفته، ضمن شناسایی و تجلیل از دانشمندان برجسته، تلاش میکند زمینههای توسعه تعاملات پژوهشگران و همکاری کشورهای اسلامی در حوزههای مختلف علمی و فناوری را فراهم آورد.
جایزه مصطفی؛ نماد شایستگی و نوآوری علمی
جایزه مصطفی به عنوان یکی از برجستهترین نمادهای برتری علمی در سطح جهان شناخته میشود که به آثار نوآورانهای تعلق میگیرد که در مرزهای دانش توسط پژوهشگران شاخص ارائه شده و هدف آنها بهبود زندگی بشریت است. این جایزه تاکنون پنج دوره در سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ در تهران و ۱۴۰۲ در اصفهان برگزار شده و در طول این مدت، ۱۹ دانشمند برجسته از کشورهای مختلفی مانند سنگاپور، اردن، ترکیه، ایران، مالزی، بنگلادش، لبنان، پاکستان، مراکش و مصر به عنوان برگزیدگان این جایزه معرفی و تقدیر شدهاند.
ششمین دوره جایزه مصطفی و میزبانی از ۱۰۰ مهمان بینالمللی
فراخوان ششمین دوره جایزه مصطفی از آبان ۱۴۰۲ در سه حوزه علوم فناوری اطلاعات و ارتباطات، علوم و فناوری زیستی و پزشکی و همچنین علوم پایه و مهندسی منتشر شد. نامزدهای این دوره میتوانستند از سوی دانشگاهها، مراکز علمی معتبر، انجمنهای علمی و فناوری و مراکز رشد، آکادمیهای علوم کشورهای اسلامی، پارکهای علم و فناوری یا سایر دانشمندان و شخصیتهای علمی برجسته به دبیرخانه این جایزه جهانی معرفی شوند.
برگزیدگان ششمین دوره؛ نمایندگانی از ایران، ترکیه و هند
پس از بررسیهای دقیق، سه دانشمند از ایران، ترکیه و هند به عنوان برگزیدگان ششمین دوره جایزه مصطفی در سال ۱۴۰۴ معرفی شدند. مهمت تونر، متولد ۱۹۵۸ در استانبول ترکیه، با توسعه فناوری میکروفیلویدیک در جداسازی سلولهای تومور برای تشخیص سریع بیماریها، به عنوان برگزیده در حوزه علوم فناوری زیستی و پزشکی شناخته شد. وهاب میررکنی، متولد ۱۹۷۹ در ایران، با فعالیتهای برجسته در زمینه الگوریتمهای هوش مصنوعی، نماینده حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و محمد خواجه نذیرالدین، متولد ۱۹۵۷ در هند، با فناوری سلولهای خورشیدی حساس به رنگ و پروسکایت که نقشی مهم در توسعه انرژی پاک دارد، سومین برگزیده این دوره محسوب میشود.
امسال ششمین دوره جایزه مصطفی در بازه زمانی ۱۵ تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ برگزار میشود و پایتخت میزبان بیش از ۱۰۰ مهمان از کشورهای اسلامی است. در این روزها مجموعهای از رویدادهای علمی، ترویجی و تخصصی برگزار خواهد شد.
اعطای مدال دانشمندان زیر ۴۰ سال؛ گامی نوین در تجلیل از نسل جوان نخبه
برای نخستین بار در این دوره، مدال دانشمندان جوان به افراد زیر ۴۰ سال اعطا خواهد شد. این اقدام در راستای حمایت و تشویق دانشمندان جوان جهان اسلام و ارج نهادن به دستاوردهای تأثیرگذار آنها صورت میگیرد و به عنوان نمادی از شایستگی و برتری علمی نسل جوان شناخته میشود. مراسم اعطای این مدال در روز اول هفته جایزه، یعنی ۱۵ شهریور ماه، برگزار خواهد شد و برگزیدگان علاوه بر مدال، جایزه نقدی معادل ۱۰ هزار دلار دریافت خواهند کرد. بودجه این مدال از محل وقف جوایز دو برگزیده پیشین جایزه مصطفی، اوگور شاهین و امید فرخ زاد تأمین شده است. این مراسم از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در فرهنگستان علوم برگزار میشود.
برگزیدگان جایزه در «کافه علم» دانشگاه امیرکبیر به گفتگو مینشینند
روز دوم هفته جایزه، ۱۶ شهریور، نشست «استپ» (برنامه تبادل علم و فناوری) در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود. در این نشست محمد اقبال چودهری، رئیس کامستک، درباره موضوع مهاجرت نخبگان سخنرانی خواهد کرد و خانم عایشه عبدالکریم، رئیس توآس، نیز در برنامههای این روز حضور دارد.
یکی از برنامههای مهم این هفته، «کافه علم» است؛ رویدادی که توسط رصدخانه بنیاد مصطفی طراحی شده و هدف آن بیان موضوعات علمی به زبان ساده در فضایی عمومی است. این برنامه گفتگومحور از بهار ۱۴۰۰ به صورت پیوسته در شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، زنجان و پردیس برگزار شده است. امسال کافه علم برگزیدگان ششمین دوره جایزه مصطفی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود. بر همین اساس کافه علم وهاب میررکنی از ساعت ۱۰ تا ۱۲، کافه علم مهمت تونر از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵ و کافه علم محمد خواجه نذیرالدین از ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار خواهد شد.
همچنین نشست وقف و توسعه علم و فناوری روز یکشنبه ۱۶ شهریور در پارک علم و فناوری پردیس برگزار شده و عصر همان روز بازدیدی ویژه از این پارک برای برگزیدگان برنامهریزی شده است.
مراسم اعطای جوایز ششمین دوره جایزه مصطفی روز ۱۷ شهریور و در آستانه ولادت پیامبر اکرم (ص) در تالار وحدت برگزار میشود. این رویداد میزبان دانشمندان و شخصیتهای برجسته علمی از ایران، جهان اسلام و سایر کشورهای بینالمللی است.
مسابقه دانشآموزی نور؛ پرورش استعدادهای جوان در حوزه علم و فناوری
یکی از رویدادهای رصدخانه بنیاد مصطفی، مسابقه دانشآموزی نور است که تاکنون شش دوره آن برگزار شده است. هدف این مسابقه انگیزهبخشی به نسل نوجوان، ایجاد افقهای نوین در علم و فناوری و پرورش استعدادهای درخشان است. دبیرخانه مسابقه از ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ فراخوان دوره جدید را منتشر کرده است. موضوع امسال ساخت فیلمهای علمی یک دقیقهای درباره محیط زیست ایران شامل گیاهان، جانوران و طبیعت است. تاکنون حدود ۹ هزار دانشآموز آثار خود را ارسال کردهاند و مهلت ارسال تا ۳۱ مرداد ادامه دارد.
این مسابقه در قالب گروههای دو یا سه نفره برگزار میشود و هر دوره به نام یکی از دانشمندان بزرگ جهان اسلام نامگذاری میشود. موضوع کلی ششمین دوره «بینایی و خطاهای بینایی» و موضوع ویژه آن «ساخت مدلهای واقعی برای مفاهیم ریاضی» است. مراسم پایانی این مسابقه روز ۱۸ شهریور، همزمان با شب ولادت پیامبر اکرم (ص)، از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در باغ کتاب تهران برگزار شده و از منتخبین تقدیر خواهد شد.
