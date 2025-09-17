به گزارش خبرنگار مهر، همایون شجریان طی هفتههای گذشته، شاید یکی از پرحاشیهترین و ملتهبترین ایام فعالیتهای خود را در عرصه موسیقی سپری کرده باشد؛ مسیری که با ماجراها و حواشی مربوط به کنسرت رایگان در برج آزادی در رأس مهمترین و پربینندهترین اخبار موسیقایی و غیرموسیقایی قرار گرفت و فضا را به سمتی هدایت کرد که بسیاری از فعالیتهای اجرایی او در این عرصه تحت الشعاع قرار گرفت، در حالی که برگزاری این کنسرت میتوانست تبدیل به یکی از بهترین فرصتهای فرهنگی کشورمان در جهت تحقق وفاق و هم دلی ایرانیان شود.
اما حواشی پیش آمده همایون را برآن داشت که فعلاً عطای برگزاری کنسرت رایگان در ایران را به لقایش ببخشد و این ماجرا را نصفه و نیمه در دوبی تجربه کند. البته این تجربه او را با مشکلات زیادی در حوزههای فنی روبهرو کرد اما استقبال خوب ایرانیان موجب شد تا حدودی مصائب به وجود آمده در تهران را فراموش و وارد فصل جدیدی از فعالیتهای موسیقاییاش شود که به نظر میآید قرار است در قالبهای متفاوتی پیش روی مخاطبان قرار گیرد.
این خواننده موسیقی ایرانی در روزهای داغ و پرخبر اما در نهایت بینتیجه مرتبط با کنسرت رایگان خود نشستی خبری را برگزار کرد که در حاشیه این نشست به پرسشهای خبرنگار مهر درباره دیگر فعالیتهایش در عرصههای مختلف از جمله موسیقی تیتراژ فیلم و سریال و علاقهاش به تجربیات نو در عرصه موسیقی سنتی پاسخ گفت.
همایون شجریان خواننده کشورمان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره ارتباطش با سینما و اینکه چقدر این ۲ هنر میتوانند همدیگر را تقویت کنند، بیان کرد: طبیعتاً موسیقی کمک زیادی میتواند به سینما بکند؛ همانطور که برای صحنههای یک فیلم یا سریال یا تئاتر، یا بعضاً برای تیتراژهای این آثار استفاده میشود و نقش مهمی ایفا میکند. من همیشه در این زمینه فعال بودم و اخیراً هم پیشنهادهای زیادی از هنرمندان سینما داشتهام که چون هم سلیقه نبودیم همکاری میسر نشده است اما به هر حال، این همکاری مشترک همیشه بوده و هست.
وی درباره تأثیر موسیقی روی فیلم و سینما و سپس تأثیری که فیلم روی مخاطب میگذارد و اینکه این تأثیر بهواسطه موسیقی چقدر خواهد بود، گفت: طبیعتاً این ۲ هنر وقتی که با یکدیگر در آمیخته میشوند، تاثیرشان دوچندان میشود و نمونههای موفقی نیز وجود دارد.
پیشنهادهای سریال و فیلم را نپذیرفتم چون هم سلیقه نبودیم
این خواننده همچنین درباره اینکه آیا اثر جدیدی در سینما دارد که با آن در جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشد، بیان کرد: همانطور که گفتم پیشنهاد تیتراژ سینمایی و سریال داشتم اما هم سلیقه نبودیم، ضمن اینکه کار جدیدی نداشتم که بخواهد در جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشد. الان هر کاری از من پخش میشود، همانهایی است که قبلاً انجام داده بودم.
وی در پاسخ به اینکه آیا در فیلم جدید حمید نعمتالله حضور خواهد داشت یا خیر، اظهار کرد: هنوز صحبتی با هم نداشتیم ضمن اینکه کار قبلیمان هم هنوز منتشر نشده است.
شجریان درباره توجهاش به موسیقی پاپ در آثار جدیدش و اینکه این توجه خودخواسته است یا خیر و اینکه آیا بر اساس ذائقه مردم کار میکند، توضیح داد: من همیشه حواسم به عنوان خواننده به چارچوبها و قواعد و دغدغه هنرمندانه شخصیام است و بر اساس ایدهآلهای ذهنی خودم میدانم در چه سبکی حرکت کنم که آن بحثی دیگر است اما یک چارچوب ایدهآل در ذهنم دارم که باید همیشه در هر شیوه و سبکی که میخواهم ارائه بدهم، فراهم شود. من هیچ وقت اینطور به قضیه نگاه نمیکنم که الان موسیقیام در چه سبک و شیوهای قرار میگیرد.
به دنبال تجربههای نو هستم
وی یادآور شد: موسیقی پاپ و موسیقی سنتی هر کدام مشخصاتی منحصر به خودشان و موسیقی مشخصی دارند اما من به دنبال تجربههای نو هستم؛ دنبال تجربههای متفاوت نو که شنونده داشته باشد و در حوصله جامعه و این نسل باشد، با سلیقهشان همخوانی داشته باشد و حوصله سر بر نباشد. چراکه امروز حوصله جامعه دیگر حوصله ۳۰ سال پیش نیست. من باید آن چیزی را که در تخصصم است و دغدغه من شمرده میشود، به گونهای که در حوصله نسل امروز باشد، ارائه کنم.
شجریان با تاکید بر اینکه در این موضوع بحث سلیقه شخصی مطرح نیست، گفت: شما الان هر قسمت از شهر را که نگاه کنید، همه چیز حالت امروزی به خودش گرفته است. زندگی امروز نیازهای خودش را دارد و به همین دلیل مثلاً در ساز و آوازی که در آن تخصص دارم اگر بخواهم موسیقی را یک ساعت ارائه دهم، بچههای من و شما کدامشان آن را گوش میکنند؟
موسیقی سنتی را رد نمیکنم اما باید با نسل جدید همراه شد
وی عنوان کرد: من موسیقی سنتی را رد نمیکنم چراکه ریشهام در آن نوع موسیقی است اما باید کاری کرد که این نوع موسیقی در جامعه زنده بماند و ماندگار باشد. وظیفه خودم میدانم از آن چیزی که سنت و اصالت ما است، استفاده کنم تا بتوانم حرف خودم را بزنم و نسلهای جدید و جدیدتر آن را متوجه شوند. ضمن اینکه نسلهای خیلی بعدتر ما که نیاز به حرفهای جدیدتری دارند بعضاً به سراغ موسیقیهایی میروند که برای من گوش کردن آنها سخت است و تحملش را از نظر سطح شعر و آهنگ ندارم.
شجریان در پایان گفت: همین نسل هستند که موسیقی من را به شیوهای که دوست دارند، میکس و ریمیکس میکنند البته من از این موضوع خوشحالم، چراکه موسیقی من را با ظرف خودشان گوش میکنند.
