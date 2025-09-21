به گزارش خبرنگار مهر، نسخه مجازی تازه‌ترین پروژه مشترک فردین خلعتبری آهنگساز و همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی در قالب موسیقی متن سریال «جیران» طی روزهای پیش رو در دسترس مخاطبان قرار می گیرد.

«تلفیق خون و برف و بهار ...» عنوان این اثر موسیقایی است که در قالب چهار قطعه موسیقایی در دسترس علاقه مندان موسیقی ایرانی قرار می گیرد.

«در این شب سیاه» با شعر امیرحسین اله یاری، «مدارا» با ترانه اهورا ایمان، «دراین نمانم باران» با شعر اهورا ایمان، «گریه کن» با شعر اهورا ایمان اسامی قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

پدرام فریوسفی، میثم مروستی، پانیذ فریوسفی، نیلوفر محبی نوازندگان ویولن، امین غفاری و پدرام فریوسفی نوازندگان ویولا، آتنا اشتیاقی نوازندگان ویولنسل، هادی اسماعیلی نوازنده کنترباس، علی قمصری نوازنده تار، پویا سرایی نوازنده سنتور، علی رحینی نوازنده پرکاشن گروه نوازندگان این پروژه هستند.

فردین خلعتبری آهنگساز، همایون شجریان خواننده ، سحر فروزان مدیر پروژه، بهنام ابوالقاسم ناظر ضبط، مرجان معصومی (استودیو صبا) ضبط موسیقی، کاوه عابدین میکس و مستر، نیما جوان (نشر و پخش جوان) ناشر دیگر عوامل اجرایی این پروژه موسیقایی را تشکیل می‌دهند.

فردین خلعتبری و همایون شجریان که طی سال‌های اخیر آثار متعددی را در قالب آلبوم منتشر کرده‌اند، آبان سال ۱۳۹۸ آلبوم «امشب کنار غزل‌های من بخواب» را بر اساس اشعار زنده‌یاد افشین یداللهی تولید کردند. ضمن اینکه انتشار پروژه «گاه فراموشی» نیز عنوان یکی دیگر از آثاری است که اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

سریال «جیران» نیز نام یکی از سریال های تولید شده در شبکه نمایش خانگی است که بین سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ به نویسندگی احسان جوانمرد و حسن فتحی، تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه و کارگردانی حسن فتحی در قالب یک درام عاشقانه تاریخی منتشر شد.

پریناز ایزدیار، بهرام رادان، امیرحسین فتحی، مهدی پاکدل، ستاره پسیانی، غزل شاکری، سمیرا حسن پور، مهدی کوشکی، مرتضی اسماعیل کاشی، فاطمه مسعودی فر، الهام نامی، نهال دشتی، کتانه افشاری نژاد، بهناز نازی، امیر جعفری، رویا تیموریان ، هومن برق نورد، رعنا آزادی ور، مریلا زارعی بازیگران این سریال هستند.