همایون شجریان «ایران روشن» را منتشر کرد؛ یک موسیقی برای آینده

به گزارش خبرنگار مهر، تک آهنگ «ایران روشن» عنوان یکی از تازه‌ترین تک آهنگ‌های مرتبط با آثار ملی میهنی است که به خوانندگی همایون شجریان در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

همایون شجریان درباره این قطعه نوشت: «ایران، سرزمین مادریِ همه ماست؛ سرزمینی که باید آن را سالم، زنده و روشن به نسل‌های پس از خود بسپاریم. اثر ایران روشن را با تمام مهر و مسئولیتی که نسبت به این خاک دارم، تقدیم می‌کنم به هدف والای جشنواره ۲۵؛ یادآوریِ ضرورتِ مصرف درست انرژی، حفاظت از محیط‌زیست و پاسداری از روشنایی آینده‌ای که به فرزندانمان تعلق دارد.»

سمیرا عاطفی شاعر و ترانه سرا، پویا سرایی آهنگساز و تنظیم کننده این تک آهنگ هستند. این در حالی است که میثم مروستی، پدرام فریوسفی، نیلوفر محبی، علیرضا دریایی، ماکان خوی نژاد، پویا سرایی گروه نوازندگان و کاوه عابدین میکس و مسترینگ دیگر عوامل اجرایی اثر را تشکیل می‌دهند.