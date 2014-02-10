حضور شجریان در نشست «آرایش غلیظ»/ این یک فیلم پرانرژی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید نعمت الله کارگردان «آرایش غلیظ» در نشستی که با حضور همایون شجریان خواننده، هادی مقدم دوست نویسنده، حامد بهداد و حبیب رضایی بازیگران، سهراب پور ناظری آهنگساز، خشایار موحدیان و علیرضا برازنده فیلمبردار و تعدادی دیگر از بازیگران و عوامل برگزار شد، با اشاره به هدف ساخته شدن این فیلم گفت: نقطه عزیمت فیلم «آرایش غلیظ» این بود که یک فیلم پر انرژی بسازیم و درست بعد از مشخص شدن هدف نهایی، سلیقه و علایق تاثیر خود را می گذارند. ساخت یک فیلم پر انرژی هدف اصلی نگارش فیلمنامه و ساخت این فیلم سینمایی بود.

نعمت الله درباره اینکه مدت زمان این فیلم سینمایی طولانی شده است و همین مسئله ممکن است با مخاطب ارتباط برقرار نکند گفت: فکرهایی داریم که تغییراتی در فیلم دهیم و یک اثر پر کشش و جذاب تر به اکران درآید.

این کارگردان سینمای ایران که سعی می کرد به سئوالات کوتاه و مختصر پاسخ گوید درباره این مطلب که چرا بازی حامد بهداد مانند سایر بازی هایش بود و تفاوتی با فیلم های دیگر ندارد گفت: در خواست یک بازی خوب باید اصل باشد نه متفاوت بودن چون متفاوت بودن بازی دلیلی بر خوب بودن ندارد و خوشبختانه حامد بهداد به درستی از عهده این کار برآمد.

حامد بهداد بازیگر نقش مسعود ترابی در فیلم «آرایش غلیظ» درباره تجربه سقوط در فصل پایانی فیلم گفت: تجربه خطرناکی بود اما ترجیح دادم این لحظه از بازی را خودم امتحان کنم. البته گروه بدلکاری 13 خیلی مراقب بودند و شرایط ایمنی سقوط در این صحنه را به خوبی فراهم کردند.

در ادامه این نشست که به مدیریت علی علایی منتقد برگزار شد، سهراب پورناظری آهنگساز این اثر سینمایی گفت: ساخت موسیقی برای فیلم های نعمت الله عذاب آور است چون فراز و فرودهای عجیب و غریبی را طی می کند و در این مسیر باید همراه شوم تا به نهایت آنچه از موسیقی می خواهد دست یابم.

وی در ادامه افزود: در نگاه کلی ساخت موسیقی فیلم «آرایش غلیظ» از جهت ریتم خوب بود اما آنچه مخاطب از نوع موسیقی ما می شناسد متفاوت بود و برای خودم تجربه خوبی بود.

همایون شجریان خواننده موسیقی ایران که حضورش هنگام نمایش فیلم و همچنین نشست خبری این فیلم سینمایی با استقبال گسترده ای همراه بود با اشاره به آواز در ساخت موسیقی این فیلم گفت: بنابر مختصات فیلم هدف این بود که موسیقی پر انرژی اجرا کنیم و برای تنظیم اثر به استفاده از سازهایی چون گیتار برقی و درامز رسیدیم.

وی در ادامه افزود: همچنین قرار شده آواز در این فیلم سینمایی در اوج باشد به همین دلیل هیچ بم خوانی در آواز وجود نداشت تا ریتم را بالا ببریم. از این جهت برخلاف تصورم حضور در این فیلم سینمایی را دوست داشتم.

همایون شجریان در ادامه متذکر شد: برای اولین بار بود که با گیتار برقی و درامز آواز می خواندم.

خشایار موحدیان تدوینگر این فیلم سینمایی گفت: تدوین این فیلم سینمایی چریکی انجام شد، به این معنا که من به همراه همکارام با گروه به نقاط مختلف شهرهای ایران می رفتیم و تدوین همزمان داشتیم تا بتوانیم فیلم را به جشنواره برسانیم.از همین رو سعی کردیم تدوین به فیلمنامه نزدیک باشد به همین دلیل فیلم پرکات است اما به نظر نمی آید.

در ادامه این نشست هادی مقدم دوست فیلمنامه نویس درباره شخصیت پردازی این فیلم سینمایی گفت: درباره شخصیت پردازی صحبت هایی شد و می گفتند که تغییراتی در نوع نگاه در فیلمنامه «آرایش غلیظ» نسبت به فیلم های دیگر صورت گرفته است. اما واقعیت این است که تغییری نیست بلکه نگاه کردن به قصه های مختلف تغییر کرده است و سعی کردم در نگارش فیلمنامه همیشه باورپذیر باشم.

نعمت الله در تاکید صحبت های مقدم دوست گفت: فکر می کنم همین پرداخت به شخصیت ها به خصوص کاراکتر لادن کافی و کامل باشد.

حبیب رضایی بازیگر نقش هومن در فیلم «آرایش غلیظ» گفت: با حمید نعمت الله کارگردان این فیلم سینمایی صحبت بسیاری درباره چگونگی حضور هومن در این فیلم داشتیم و خباثت این آدم از عناصر اصلی فیلم بود که سعی کردیم این خباثت به درستی از آب درآید.

سعید سعدی تهیه کننده این فیلم سینمایی با اشاره به تولید این فیلم سینمایی در بخش خصوصی و بالا بودن هزینه تولید گفت: همیشه دوست داشتم با حمید نعمت الله همکاری داشته باشم و خوشبختانه این اتفاق افتاد اما به دلیل زمان اندکی که داشتیم فشار بسیاری آمد تا فیلم را به جشنواره برسانیم.

وی در ادامه افزود: تعدد لوکیشن از ویژگی های این فیلم سینمایی است و تا جاییکه فضای ساخت فیلم نیاز داشت سعی کردم در مدت کوتاه شرایط را فراهم کنم و همین مسئله هزینه هایی را برای فیلم به همراه داشت که خارج از عرف تولید در بخش خصوصی بود اما به هرحال قصد دارم این فیلم در بین فیلم های اکران نوروزی روی پرده رود.

علیرضا برازنده فیلمبردار فیلم سینمایی «آرایش غلیظ» در ادامه این جلسه با اشاره به تعدد لوکیشن‌ها گفت: همانگونه که تهیه کننده این فیلم سنیمایی گفت، تعدد لوکیشن از ویژگی های این فیلم سینمایی بود و هر فیلمبرداری آرزو دارد در لوکیشن های متعدد فضاسازی های گسترده بکند و خوشبختانه امکان تجربه های خوب در فیلم «آرایش غلیظ» وجود داشت.

در پایان این نشست حمید نعمت الله درباره چرایی انتخاب نام «آرایش غلیظ» برای این فیلم سینمایی گفت: اسم فیلم می تواند نسبت سرراست با کلیت فیلم داشته باشد و هم می تواند استعاری باشد و در این فیلم هم استعاره بود.

ابراهیم شیبانی کارگردان جوان سینما پس از پایان صحبت های نعمت الله گفت که این کارگردان از نوابغ سینمای ایران است و از بازی خوب بهداد و رضایی تشکر کرد.

همچنین در این نشست امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس حضور داشت.