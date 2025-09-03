رقابت کارتال با چند مربی مطرح برای تصاحب نیمکت فنرباغچه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «futboo» ترکیه، پس از جدایی ژوزه مورینیو از فنرباغچه، این باشگاه ترکیه‌ای جلسه‌ای فوری برگزار کرده و به دنبال یافتن سرمربی جدید است. به نظر می‌رسد گزینه استفاده از یک مربی داخلی برای هدایت تیم در اولویت قرار دارد.

اسماعیل کارتال

اسماعیل کارتال که پیش از مورینیو در فصل ۲۴- ۲۰۲۳ هدایت تیم را برعهده داشت، یکی از گزینه‌های اصلی محسوب می‌شود. کارتال در آن فصل با فنرباغچه موفق شد تیم را با ۹۹ گل و ۹۹ امتیاز به پایان برساند. چندی پیش رئیس باشگاه، علی کوچ، مأموریت گفتگو با کارتال را به معاون باشگاه، حمادی آکین، سپرده بود.

آیکوت کوچامان

آیکوت کوچامان که مدتی از مربیگری دور بوده و گاهی به عنوان کارشناس در تلویزیون حضور دارد، آماده بازگشت است. یکی از نامزدهای ریاست باشگاه، ساداتین ساران، پیشنهاد کرده است که کوچامان و ولکان دمیرل به‌طور همزمان در تیم حضور داشته باشند. کوچامان پیش‌تر با فنرباغچه در فصل ۲۰۱۰-۱۱ قهرمان لیگ شد و در ۲۰۱۲-۱۳ به نیمه‌نهایی لیگ اروپا رسید.

ولکان دمیرل

افسانه دروازه‌بانی فنرباغچه، ولکان دمیرل، پس از جدایی مورینیو در یک برنامه ورزشی گفت: روزی مسیر ما دوباره با فنرباغچه تلاقی خواهد داشت، اما هنوز زمانش نرسیده است. در روزهای سخت باشگاه، قطعاً کمک خواهیم کرد. اگر قرار باشد غیر از مربیگری در تیم فعالیت کنم، فقط با آیکوت کوچامان کار خواهم کرد.

راجر اشمیت

دِوین اوزِک، مدیر فوتبال فنرباغچه، معتقد است که اگر از گزینه مربی داخلی صرف‌نظر شود، راجر اشمیت می‌تواند بهترین عملکرد را ارائه دهد. او همچنین اعلام کرده اشمیت یکی از دو مربی برتر در اجرای سبک گِگن‌پرسینگ است؛ سبک تاکتیکی که معمولاً به یورگن کلوپ نسبت داده می‌شود.

وینچنزو مونتلا

وینچنزو مونتلا، سرمربی کنونی تیم ملی ایتالیا، چند فصل است که به عنوان گزینه هدایت فنرباغچه مطرح شده است. او پیش‌تر در دوران حضورش در آدانا دمیرسپور نیز با فنرباغچه مرتبط بود، اما به دلیل تعهدش به تیم ملی، پیوستن او دشوار ارزیابی می‌شود.

نوری شاهین

نوری شاهین، که در دوران فوتبالی خود در تیم‌های بزرگی مثل دورتموند، لیورپول و رئال مادرید بازی کرده است، پس از بازنشستگی به مربیگری روی آورد و هدایت آنتالیااسپور و دورتموند را تجربه کرده است. او نیز جزو گزینه‌های مورد بحث برای فنرباغچه است.

عبدالله اوچی

احتمال پیوستن عبدالله اوچی به فنرباغچه کم ارزیابی می‌شود. او چند سال پیش نیز با این تیم مطرح بود اما به دلیل فشار هواداران از این گزینه صرف‌نظر شد. اوچی پیش‌تر هدایت باشگاه‌های بزرگی مانند باشاک‌شهر، بشیکتاش، ترابزون‌اسپور و تیم ملی ترکیه را تجربه کرده است. ۳

همچنین روزنامه صباح ترکیه خبر داد؛ پس از جدایی ژوزه مورینیو از فنرباغچه، اسماعیل کارتّال که در صدر فهرست گزینه‌های هدایت تیم قرار داشت، آمادگی خود برای امضای قرارداد را به مدیریت باشگاه اعلام کرده بود. با این حال، به دلیل واکنش‌های هواداران و جامعه باشگاه، مدیریت فنرباغچه تصمیم گرفت کارتّال را فعلاً در انتظار نگه دارد و به دنبال گزینه‌های دیگر برود.

اولین گزینه‌ای که روی میز مذاکرات قرار گرفت، لوسیانو اسپالتی ۶۶ ساله است. این مربی ایتالیایی که پیش‌تر سرمربی تیم ملی ایتالیا بوده و در حال حاضر بدون تیم است، به باشگاه فنرباغچه علاقه نشان داده و مذاکرات در جریان است.

اسپالتی در فصل ۲۳- ۲۰۲۲ موفق شد با ناپولی بعد از ۳۳ سال قهرمان سری آ شود. او پس از شکست ۳ بر صفر ایتالیا مقابل نروژ در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، از هدایت تیم ملی ایتالیا کنار گذاشته شد.