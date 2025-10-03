همه آنچه که باید از توپ جام جهانی ۲۰۲۶ بدانید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «foxsports»، توپ رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ فیفا، با نام TRIONDA (تریوندا)، شامگاه پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ بهطور رسمی رونمایی شد. این مسابقات که سال آینده در سه کشور کانادا، مکزیک و آمریکا برگزار میشود و قرار است از این توپ در تمام ۱۰۴ دیدار استفاده شود.
نام «TRIONDA» ترکیبی از «tri» (به معنای سه کشور میزبان) و واژه اسپانیایی onda به معنای «موج» یا «حال و هوا» است. این توپ در ادامه سنت نامگذاری توپهای رسمی جام جهانی توسط آدیداس طراحی شده که از سال ۱۹۷۰ برای هر دوره مسابقات انجام میشود.
آدیداس حتی پیش از رونمایی، با یک رویداد در لاسوگاس، معرفی مختصری از توپهای قبلی را به نمایش گذاشت.
طراحی و ویژگیهای بصری توپ
پنلهای توپ TRIONDA به رنگهای قرمز، سبز و آبی طراحی شدهاند که نمایانگر سه کشور میزبان است، همراه با جزئیات طلایی که یادآور جام جهانی فیفا است. در سطح توپ، نمادهای برجستهای از سه کشور دیده میشود: یک ستاره برای آمریکا، یک عقاب برای مکزیک و برگ افرا برای کانادا.
همچنین، طراحی توپ بهگونهای است که سه بخش مختلف آن به شکل مثلث در مرکز به هم میرسند تا نشاندهنده اتحاد این سه کشور در میزبانی جام جهانی باشد.
فنآوری نوین: Connected Ball Technology
توپ TRIONDA از چهار پنل تشکیل شده و یکی از آنها دارای یک تراشه حسگر حرکتی است که دادهها را به سیستم VAR و داوران ویدیویی ارسال میکند تا در تصمیمگیریهای سریعتر، از جمله تعیین آفساید یا تشخیص خطاهای هند، کمک کند.
این تراشه میتواند هر برخورد و تعامل بازیکن با توپ را ثبت کرده و موقعیت آن را در هر لحظه ردیابی کند. دادهها با سرعت ۵۰۰ بار در ثانیه ارسال میشوند تا اطلاعات دقیقی از بازی در اختیار داوران قرار گیرد.
در طراحی این توپ تغییراتی نسبت به توپ جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اعمال شده است و حسگر به جای سیستم تعلیق در وسط توپ، در کنار پنل قرار گرفته تا تعادل توپ حفظ شود.
