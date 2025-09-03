پویش ملی «ارمغان مهر۱۴۰۴» و «برای آینده سازان» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد عزتی وظیفه‌خواه رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر اظهار کرد: پویش ملی «ارمغان مهر ۱۴۰۴» و «برای آینده سازان» در آستانه مهرماه و بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید با هدف تأمین و توزیع بسته‌های نوشت‌افزار، کفش و کیف مدرسه برای دانش‌آموزان مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور از ۱۵ شهریورماه تا ۳۰ مهرماه برگزار می‌شود. این پویش با مشارکت خیرین، حامیان، داوطلبان جمعیت هلال‌احمر و گروه‌های جهادی و مردمی در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

به گفته رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر، این اقدام به منظور حمایت از آینده‌سازان کشور و ایجاد فرصت‌های برابر و تحقق عدالت آموزشی انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: مشارکت مردمی و همکاری نهادهای مختلف از جمله بسیج سازندگی و مجمع جهادگران می‌تواند نقش مهمی در کاهش محرومیت‌ها و ارتقای سطح آموزش در مناطق محروم و کم‌برخوردار داشته باشد.

عزتی با اشاره به اعلام شماره حساب برای جمع‌آوری کمک‌های مردم نوع دوست کشورمان، بیان کرد: خیرین و هموطنان عزیز می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب ۹۹۹۹۹ یا شماره کارت ۵۸۹۴۶۳۱۸۵۰۲۵۹۷۳۰ نزد بانک رفاه کارگران، شعبه بلوار کشاورز تهران واریز کنند. همچنین شماره شبا IR680130100000000099999900 برای واریزهای بین بانکی و کد دستوری #۵*۱۱۲* جهت تسهیل در واریز کمک‌های نقدی هموطنان از طریق تلفن‌های همراه اعلام شده است.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در پایان خاطرنشان کرد: جمع‌آوری و توزیع بسته‌های نوشت‌افزار از طریق شبکه گسترده داوطلبان هلال‌احمر و گروه‌های مردمی انجام خواهد شد تا با با نقش آفرینی و نظارت‌های مستقیم مردمی‌کمک‌ها به دست دانش‌آموزان نیازمند در نقاط کمتربرخوردار و محروم کشور برسد.