محمدجواد عزتی وظیفه‌خواه رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر استمرار خدمات این سازمان پس از آتش‌بس گفت: سازمان داوطلبان بلافاصله پس از پایان جنگ، فعالیت‌های خود را متوقف نکرد و با ورود به فاز بازسازی منازل آسیب‌دیده در حاشیه شهر تهران، مأموریت جدیدی را آغاز کرد.

وی با اشاره به جلب مشارکت‌های مردمی تصریح کرد: با حمایت خیرینی که تأمین هزینه‌های تعمیر منازل با آسیب جزئی را بر عهده گرفتند، گروه‌های جهادی متعددی سازماندهی شدند. عزتی وظیفه‌خواه افزود: در همین راستا، چهار مرکز رسمی جهت انجام امور شیشه‌بری و تعمیرات درب و پنجره در مناطق پاکدشت، ملارد و دو نقطه در تهران راه‌اندازی شده است که اولویت اصلی آن‌ها بازسازی مدارس آسیب‌دیده است.

رئیس سازمان داوطلبان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از داوطلبان به طور مستقیم در عملیات بازسازی مشغول به کار هستند، اذعان کرد: جمعیت هلال احمر با بیش از ۲۰۰ خیر در حوزه‌های مختلف همکاری مستمر دارد که بر اساس علاقه‌مندی و نیت خود، از پروژه‌های عام‌المنفعه حمایت می‌کنند.

عزتی خاطرنشان کرد: در زمان جنگ تحمیلی، علاوه بر مشارکت مستقیم حدود ۱۰۰ خیر حقیقی، بخش بزرگی از منابع از طریق مشارکت‌های عمومی و شماره حساب‌های اعلامی تأمین می‌شد. عزتی وظیفه‌خواه تأکید کرد که تمامی این کمک‌ها دقیقاً مطابق با نیت اهداکنندگان و در راستای رفع آسیب‌های ناشی از جنگ هزینه شده و این روند تا بازسازی کامل مناطق هدف ادامه خواهد داشت.