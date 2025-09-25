سجاد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پویش ملی «ارمغان مهر» با استقبال خیرین نیکاندیش برگزار شد و در قالب این طرح، بیش از ۸۰۰ میلیون ریال لوازمالتحریر شامل کیف، دفتر، مداد، مداد رنگی و سایر نوشتافزارها در اختیار جمعیت هلالاحمر شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: این اقلام پس از جمعآوری، بین دانشآموزان نیازمند شهرستان قصرشیرین توزیع خواهد شد تا با فراهم شدن ابزار تحصیلی، شرایط یادگیری و تحصیل برای آنان تسهیل شود.
شهبازی ضمن قدردانی از مشارکت خیرین گفت: حمایتهای مردمی در اینگونه طرحها نقش مهمی در تداوم آموزش و ایجاد انگیزه در بین دانشآموزان محروم دارد و موجب دلگرمی خانوادهها و افزایش نشاط اجتماعی میشود.
وی در پایان تأکید کرد: جمعیت هلالاحمر شهرستان قصرشیرین آمادگی دارد تا با همکاری خیرین و مردم نیکوکار، طرحهای مشابه در طول سال برای کمک به دانشآموزان محروم اجرا کند.
