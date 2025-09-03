محکومیت قاچاقچی لوازم آرایشی در سنندج به ۸ میلیارد ریال جزای نقدی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحیمیان مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان اظهار کرد: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان سنندج به پرونده‌ای با موضوع قاچاق ۴ هزار و ۳۱۴ قلم لوازم آرایشی به ارزش ۶ میلیارد ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: با توجه به عدم ارائه مدارک گمرکی و بررسی‌های انجام‌شده، شعبه تعزیرات اتهام قاچاق را محرز دانست و متخلف را به پرداخت ۸ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان خاطرنشان کرد: این محموله قاچاق توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور حسین‌آباد - دهگلان در یک دستگاه خودروی سواری کشف و پس از تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.