فعالیت ۱۰۰ هزار نفر به صورت رسمی و غیر رسمی در شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی که امروز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد، با بیان اینکه کارکنان مسئولیت اداره شهر را برعهده دارند، اظهار کرد: فراموش نکنیم که ما در جنگ هستیم؛ جنگ با نفس خود. آنچه مهم است تلاش برای تعالی زندگی مردم است.

وی با تأکید بر اینکه تمام کسانی که خدمت می‌کنند، کارمندان خوبی هستند، یادآور شد: نزدیک به ۱۰۰ هزار نفری که رسمی و غیررسمی در شهرداری کار می‌کنند، در تلاش هستند که شهر به حیات خود ادامه دهد.

چمران با بیان اینکه خوشبختانه آرزوهای زیادی برای شهر داشتم و در مسیر برآورده شدن آن آرزوها هم تلاش کردیم، یادآور شد: بسیاری از این آرزوها از سال ۱۳۸۲ که وارد مدیریت شهری شدم تا امروز که در خدمت مردم پایتخت خط مقدم دفاع مقدس ۱۲ روزه هستیم، برآورده شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه یکی از آرزوهای برآورده نشده من در کل ایامی که در مدیریت شهری بوده ام مربوط به بخش حمل و نقل عمومی است، تصریح کرد: البته با تلاش‌های انجام شده تلاش می‌کنیم در ماه‌های آینده حمل و نقل عمومی پاک و ارزان را به نتیجه برسانیم.

وی با تأکید بر اینکه بنده حقی که باید نسبت به خانواده خود ادا کنم کامل ادا نکردم، گفت: بنده از زمان جنگ تاکنون تلاش کردم حداکثر زمان خود را برای خدمت استفاده کنم و فکر می‌کنم حق خانواده آنچنان که باید ادا نشد.

چمران با بیان اینکه اگر میل به خدمت همان خدمتگزاری در راه خدا باشد تمام مشکلات حل خواهد شد، اظهار کرد: هیچ چیزی کافی تر از این نیست که خدا بداند. اگر برای خدا کار کنیم، خدا هم دست ما را می‌گیرد و مشکلات حل می‌شود.