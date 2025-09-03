به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس ادعا کرد که بر اساس گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی که به رؤیت این خبرگزاری رسیده است، ایران قبل از تجاوز صهیونیستهای اشغالگر در ۱۳ ژوئن، ذخایر اورانیوم غنیشده خود را به سطوح نزدیک به درجه تسلیحات افزایش داده بود!
آسوشیتدپرس مدعی شد: در این گزارش محرمانه همچنین آمده است که ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره ازسرگیری بازرسی از سایتهای آسیبدیده از بمباران (رژیم) اسرائیل و آمریکا در ژوئن به توافقی دست نیافتهاند. تنها سایتی که پس از جنگ مورد بازرسی قرار گرفت، نیروگاه اتمی بوشهر بود که با کمک فنی روسیه کار میکند. در این گزارش آمده است که در حالی که خروج بازرسان سازمان ملل از ایران در طول جنگ (تجاوز آمریکا و اشغالگران صهیونیست به ایران بر خلاف منشور ملل متحد) «با توجه به وضعیت کلی امنیتی ضروری بود، تصمیم بعدی تهران برای قطع همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی عمیقاً تأسفآور بود»!
این خبرگزاری ادعا کرد: در گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی مستقر در وین آمده است که ایران تا ۱۳ ژوئن؛ ۴۴۰.۹ کیلوگرم (۹۷۲ پوند) اورانیوم غنی شده تا ۶۰ درصد داشت که نسبت به آخرین گزارش آژانس در ماه می، ۳۲.۳ کیلوگرم (۷۱.۲ پوند) افزایش را نشان میدهد.
خبرگزاری مذکور مدعی شد: در این گزارش آمده است که تا ۱۳ ژوئن، کل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ۹۸۷۴.۹ کیلوگرم بوده که نشان دهنده افزایش ۶۲۷.۳ کیلوگرمی نسبت به آخرین ذخیره سازی در ماه می است. آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد که از ۱۳ ژوئن «نتوانست فعالیتهای میدانی مورد نیاز برای جمعآوری و راستیآزمایی بیانیههای صادره از سوی ایران را که برای تخمین تغییرات ذخایر گزارششده قبلی استفاده میشود، انجام دهد». آژانس بینالمللی انرژی اتمی همچنین گزارش داد که بازرسان نتوانستهاند ذخایر نزدیک به بمب از سوی ایران را به مدت بیش از ۲ ماه و نیم راستیآزمایی کنند که آن را «یک موضوع نگرانکننده جدی» میداند.
نظر شما