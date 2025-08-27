گروسی: هیچ مدرکی مبنی بر انتقال اورانیوم از اصفهان وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد که هیچ دلیلی مبنی بر انتقال اورانیوم قابل استفاده برای ساخت سلاح هستهای از سایت اصفهان پس از حمله آمریکا وجود ندارد.
وی گفت: کار بازرسیها در سایتهای ایران آغاز شده است، اما هنوز به سطحی که مدنظر ماست نرسیدهایم.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی سهشنبه شب نیز در گفتگو با فاکس نیوز مدعی شد که اولین تیم بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از مذاکره با تهران به ایران بازگشتهاند.
این درحالی است که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیروز گفت: ورود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران با تصمیم شورای عالی امنیت ملی و برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر انجام شده است.
وی در واکنش به اظهارنظر مقامات آژانس بینالمللی انرژی اتمی در خصوص ورود بازرسان این نهاد به ایران، گفت: قانون مصوب مجلس شورای اسلامی همکاری با آژانس را موکول به تصمیم شورای عالی امنیت ملی کرده است، لذا طبق قانون تمامی درخواستهای آژانس به شورای عالی امنیت ملی میرود تا درباره آنها تصمیمگیری شود.
عراقچی اظهار کرد: اکنون نیز در خصوص تعویض سوخت نیروگاه بوشهر که باید تحت نظر بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی انجام شود، تصمیمات گرفته شده و هر نوع همکاری در چارچوب قانون مجلس خواهد بود که تأمین کننده منافع ملت ایران باشد.
از سوی دیگر، «لارنس نورمن»، خبرنگار روزنامه آمریکایی «والاستریت ژورنال» دوشنبه شب در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس ادعا کرده بود: در کنفرانسی در آمریکا، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد که گفتگوها با ایران همچنان ادامه دارد و بازرسان آژانس برخلاف برخی اظهارات قبلی، قرار است به ایران بازگردند. هنوز مشخص نیست آیا این اظهارات به معنای توافق رسمی میان ایران و آژانس برای بازگشت بازرسان یا تنها پیشبینی مدیرکل آژانس در این زمینه است.
رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز روز جمعه گفت که در ادامه مذاکرات چندی پیش معاون آژانس در تهران؛ هیأت کشورمان با معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان در وین دیدار کرد.
در این دیدار، طرفین ضمن ادامه مباحث مطروحه در تهران، در خصوص چگونگی تعامل ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی با عنایت به وضعیت جدید ناشی از حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران و در چارچوب قانون جدید مصوب مجلس بحث و تبادل نظر کردند و شرایط جدید جمهوری اسلامی ایران برای تعامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی تبیین شد.
نجفی تصریح کرد: طرفین در این دور از گفتگوها پیشرفت داشتند و قرار شد گفتگوها برای تدوین شیوهنامه تعاملات در چارچوب قانون مجلس ادامه یابد.
