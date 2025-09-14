حسن بهشتی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اظهار داشت: آژانس تنها نهاد بین‌المللی ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای تمامی کشورهاست و اگر ایران تمایل دارد فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود را ادامه دهد، باید همکاری خود با آژانس را حفظ کند.

وی افزود: تعلیق همکاری و عدم همکاری با آژانس قابل قبول نیست و دنیا این مسئله را نمی‌پذیرد، مگر اینکه کشوری تصمیم بگیرد به سمت تولید سلاح هسته‌ای حرکت کند.

بهشتی‌پور با تأکید بر اینکه دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از ابتدا مبتنی بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌ها بوده است، گفت: با وجود این، عملکرد مدیرکل آژانس در برخی موارد خارج از وظایف حقوقی و فنی تعیین شده در اساسنامه آژانس بوده که ایران نیز نسبت به آن انتقاد دارد، چرا که اقدامات رنگ و بوی سیاسی پیدا کرده‌اند.

وی تصریح کرد: برخی بازرسان آژانس که فعالیت‌هایی فراتر از حوزه مسئولیت خود انجام داده‌اند، به عنوان جاسوس تلقی می‌شوند، اما این موارد قابل تعمیم به کل آژانس نیست و نمی‌توان اعتبار این نهاد را زیر سوال برد.

بهشتی‌پور در ادامه درباره مدالیته همکاری با آژانس گفت: این توافق در قاهره به امضا رسیده و مورد تأیید شورای عالی امنیت ملی و بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی است. درباره اینکه آیا این توافق مانع فعال شدن مکانیزم ماشه خواهد شد، نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی داشت، اما همانطور که آقای عراقچی اعلام کرده‌اند، در این توافق آمده که در صورت وقوع عملیات مخرب مانند حمله به ایران و فعال‌سازی ماشه، همکاری‌ها لغو خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد این تدبیری هوشمندانه باشد که راهکاری مناسب برای حفظ منافع کشور فراهم کند. منتقدان این توافق جز گزینه ساخت سلاح هسته‌ای، راهکار دیگری ارائه نمی‌دهند که این موضوع کاملاً در تضاد با رویکرد جمهوری اسلامی ایران از ابتدای فعالیت‌های هسته‌ای است.