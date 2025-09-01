به گزارش خبرگزاری مهر، «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد که راه حل دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای ایران هنوز امکان‌پذیر است.

کالاس در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، بدون اشاره به عدم اجرای تعهدات اروپایی‌ها در برجام گفت: ایران باید شفافیت را تضمین کند و به طور کامل با آژانس همکاری داشته باشد.

وی با اشاره به دیدار خود با گروسی، بر حمایت کامل اتحادیه اروپا از اقدامات آژانس تأکید کرد و افزود که این اتحادیه آماده است تا نقش خود را در این زمینه ایفا کند.

ساعاتی پیش نیز «دیوید لمی»، وزیر امورخارجه انگلیس بدون اشاره به اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی برای به جریان انداختن روند فعال سازی مکانیسم ماشه علیه ایران افزود: مکانیسم ماشه برای بازگشت تحریم‌ها به معنای پایان دیپلماسی نیست.