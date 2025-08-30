  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۰

تلاشهای مصر برای نزدیک کردن دیدگاههای ایران و غرب پس از تصمیم تروئیکا

وزارت خارجه مصر از تلاش های قاهره برای نزدیک کردن دیدگاهها میان ایران و غرب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت خارجه مصر از تلاشهای قاهره برای نزدیک کردن دیدگاهها میان ایران و غرب خبر داد.

وزارت خارجه مصر از رایزنی های قاهره درباره مسئله هسته‌ای ایران خبر داد تا زمینه از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا فراهم شود.

در بیانیه وزارت خارجه مصر آمده است: بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر طی چند روز گذشته تماس‌هایی را با همتایان خود در تروئیکای اروپایی، مقامات ایران و آمریکا و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) انجام داده است.

وزارت خارجه مصر بیان کرد: هدف از این تماس‌ها نزدیک کردن دیدگاه‌های طرف‌های مربوطه برای دستیابی به یک توافق پایدار است که منافع همه طرف‌ها را در نظر می‌گیرد و به کاهش تنش، بازگرداندن اعتماد و ایجاد فضایی مساعد برای دستیابی به امنیت و ثبات منطقه‌ای کمک می‌کند.

در بیانیه وزارت خارجه مصر آمده است: این تماس‌ها در چارچوب تلاش‌های فشرده مصر، با هماهنگی طرف‌های ذی‌ربط، برای دستیابی به تفاهماتی است که به همگرایی دیدگاه‌ها، فراهم کردن فرصتی برای راه‌حل‌های دیپلماتیک و گفتگو و دستیابی به توافقی درباره موضوع هسته‌ای ایران، جلوگیری از تشدید و کاهش بحران، به ویژه پس از فعال شدن مکانیسم ماشه تحریم‌های سازمان ملل از طریق شورای امنیت، کمک می‌کند.

