به گزارش خبرنگار مهر، زهره سعادتمند، شامگاه چهارشنبه درپیش نشست علمی تخصصی راهبردهای تربیتی و روانشناختی مبتنی بر حکمرانی علوی از سلسله پیش نشست‌های چهارمین کنگره بین‌المللی نهج‌البلاغه با اشاره به برگزاری چهارمین کنگره بین‌المللی نهج‌البلاغه در آبان ماه، اظهار کرد: این کنگره یک کنگره بین‌المللی است که پیش نشست‌های مختلفی در کشورهای مختلف جهان و شهرهای مختلف کشور دارد و تاکنون برخی از این پیش نشست‌ها برگزار شده و در روزهای آینده نیز شاهد برگزاری این پیش نشست‌ها خواهیم بود.

وی افزود: در راستای دستیابی به اهداف اساسی در نظام تعلیم و تربیت نیازمند منابع و متون مرجع هستیم، یکی از این متون قرآن کریم است و پس از آن یکی از منابع بسیار ارزنده نهج‌البلاغه است که نیازمند کارهای علمی اساسی است، در رشته‌های تحصیلی که فلسفه تعلیم و تربیت را داریم، دانشجویان بخصوص دوره دکتری وارد حوزه پژوهشی نهج‌البلاغه شده‌اند و از این منبع ارزشمند اطلاعات را استخراج می‌کنند.

سعادتمند عملیاتی شدن و اثرگذار بودن و داشتن خروجی مؤثر را از ویژگی‌ها و ضرورت‌های پیش نشست‌های علمی کنگره بین‌المللی نهج‌البلاغه دانست و اظهار کرد: یکی از نامه‌های بسیار مطرح نهج‌البلاغه که بخصوص مرتبط با علوم تربیتی و روانشناسی است نامه سی و یکم نهج‌البلاغه است که بسیار ارزنده و دارای مبانی ارزشمند و کاربردی بسیار خوبی است که باید به آن توجه کنیم.

دبیر علمی کمیته روانشناسی و تربیتی چهارمین کنگره بین‌المللی نهج‌البلاغه خاطرنشان کرد: در نامه ۳۱ نهج‌البلاغه امام علی (ع) در خصوص احترام و کرامت فرزند صحبت می‌کنند و اگر به این موضوع توجه نکنیم سایر فعالیت‌ها و برنامه‌های تربیتی ما ثمر بخش نخواهد بود، امام علی (ع) می‌فرمایند کانون اصلی خداوند است و این موضوع را هم در عوامل تربیتی هم شیوه‌های تربیتی باید در نظر داشته باشیم.