رونمایی از ارکستر سمفونی جوانان در موزه هنرهای معاصر با اجرای یک کنسرت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، کنسرت رونمایی از ارکستر سمفونی جوانان و گروه کر با عنوان «برای ایران» با تنظیم کیومرث طالبی، رهبری ارکستر نصیر حیدریان و رهبری کر سحر انزلی، پنجشنبه ۱۳ شهریور از ساعت ۲۰ در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار میشود.
این اجرا به ابتکار معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر موسیقی و انجمن موسیقی ایران شکل گرفته است تا بستری برای تجربهاندوزی نسل آینده موسیقی کشور را فراهم کند.
نصیر حیدریان، موسیقیدان و رهبر ارکستر سمفونی جوانان درباره این رویداد گفت: روز پنجشنبه ۱۳ شهریور، اجرای ویژهای با عنوان «برای ایران» همزمان با برگزاری جشنواره ملی موسیقی جوان روی صحنه میرود. این اجرا با تصمیم معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل دفتر موسیقی و انجمن موسیقی ایران برای حمایت از جوانان شکل گرفته است تا هنرمندان جوان و نسل آینده شانس بیشتری برای کسب تجربه داشته باشند.
وی افزود: بسیاری از نوازندگان جوان تنها در خانه برای خود مینوازند. این اجرا فرصتی است تا روی صحنه بیایند، با ارکستر بنوازند، روحیه بگیرند و با اعتمادبهنفس بیشتری ادامه دهند.
حیدریان درباره نحوه تشکیل ارکستر توضیح داد: هماهنگیها با ارکستر سمفونیک بهصورت تلفنی انجام شد. در این اجرا ۴۵ نوازنده حضور دارند که بیشتر آنها شاگردان نوازندگان ارکستر سمفونیک هستند. همچنین، ۲ نوازنده در بخش سازهای زهی نقش مهمی داشتند؛ شاگردان امین غفاری و پانیذ فریوسفی که زمینه حضور هنرجویان جوان خود را در ارکستر فراهم کردند.
به گفته وی، نوازندگان حاضر در این اجرا از رده سنی ۱۰ و ۱۴ ساله تا ۱۸ و ۱۹ ساله هستند. علاوه بر این، چند نوازنده جوان از ارکستر سمفونیک با توجه به تجربهای که دارند به این گروه اضافه شدهاند تا همراه و پشتیبان نوازندگان تازهکار باشند.
این رهبر ارکستر تأکید کرد: در اجرای فردا همه گروه سازهای سمفونیک حضور خواهند داشت؛ از سازهای زهی شامل ویولن، ویولا، ویولنسل، کنترباس و هارپ، و از سازهای بادی چوبی شامل فلوت، ابوا، کلارینت و فاگوت، ترومپت و ترومبون و تیمپانی نیز نوازندگانی در این اجرا حضور دارند. این اجرا به نام ایران است و قطعاتی از موسیقی اقوام و نواحی مختلف کشور، از جمله گیلانی، لری و شیرازی که توسط کیومرث طالبی تنظیم شده روی صحنه میرود.
این کنسرت با مدیریت اجرایی محمدرضا صفی و با حمایت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد فرهنگی هنری رودکی، انجمن موسیقی ایران و موزه هنرهای معاصر تهران برگزار میشود.
