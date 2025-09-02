یک فرصت مبارک موسیقایی برای شنیدن صدای ایران عزیز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، نادره رضایی معاون امورهنری وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه فرارسیدن هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان پیامی را منتشر کرد.
در متن منتشر شده از سوی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:
«هنرمندان گرامی، جوانان عزیز ایران زمین
حضورتان در جشنواره موسیقی جوان، مبارک است. در تمامی ادوار گذشته، بودن و سرودن شما موجب بالندگی این رویداد شده است.
بیشک شما هنرمندان و نغمهسازان فردا هستید و پنجههای جوان شما که جویای خلاقیت و هنر است، حکایت از داستانی دارد ریشه در این خاک. از هر اقلیم و فرهنگ تاریخدار ایران بزرگ که به جشنواره آمدهاید، اصالت و پویایی در نواختن شما به گوش میرسد. آثاری که پایی در سنت و فرهنگ بومی و توالی نسلها و گفتهها و آموزههای استادان دارد و سری در فردایی سرشار از خلاقیت و نوآوری و بدعتهای شیرین.
جغرافیای فرهنگی ایران، چنان متنوع و نغمهخیز است که از دشتهای بیکران شرق تا دامنههای زاگرس، از کویر تا کوهستان، از ساحل خزر تا خلیج فارس، موسیقی در زندگی مردم جاری است و شما جوانان که از کودکی ساز در آغوش گرفتهاید، میراثدار فرهنگ موسیقایی نیاکان و دیار و سرزمین خود هستید، در گوشهها و ردیفهای گوش نواز موسیقی ایران غور کردهاید و سنت های موسیقایی ایرانی را نزد استادان فرا گرفتهاید و امروز در صحنه آنها را میتوانید و همگام با موسیقی جهان طبع خود را آموخته کردهاید و نام خود و ایران را در جهان طنین انداز میکنید و در این فرصت مبارک، رنگارنگی و پر شوری موسیقی را در عوالم جوانی به گوش مردم میرسانید و بر صحنه موسیقی کشور میدرخشید و تشویقها و آفرینهای هزاران نفر را به جان میبینید و میشنوید.
شاخهها و گونههای متنوع موسیقی در این جشنواره، حکایت از شور و شوق جوانانه دارد که از هر تالاری صدایی که میشنویم زنگ آینده را نیز در گوشمان به صدا در میآورد.
شما جوانان هنرمند ایران زمین گنجینههای بیبدیل موسیقی ایران هستید و هر جا که باشید هنر و خلاقیت و شیرین نوازیتان، نام جوان و هنرمند ایرانی را صدا خواهد کرد.
جشنواره موسیقی جوان تلاش میکند تا با همراهی استادان موسیقی، زمینهساز بروز و ظهور استعداد و نمایش توانمندی موسیقایی جوانان ایران زمین باشد. از این روست که در این دههها در عرصه فرهنگ و هنر، این جشنواره جایگاهی مهم یافتهاست چرا که تصویری روشن و صادقانه از فردای موسیقی را پیش روی ما میگذارد.
اساس جشنواره موسیقی جوان مبتنی و متکی بر گفتگو و ارتباط هنرمندان جوان و استادان است و در این ارتباط هنرمندانه است که جشنواره میبالد و جان میگیرد.
خرسندم که با حضور شما جوانان بار دیگر جشنواره رونق گرفته است و بیتردید شما چراغداران همیشگی این جشنواره خواهید بود.
از استادان به نام موسیقی نیز که در این رویداد همراه با جوانان هنرمند هستند بیدریغ سپاسگزارم و برای همه هنرمندان گرامی آرزوی موفقیت و بهروزی دارم.»
