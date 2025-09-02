  1. هنر
یک فرصت مبارک موسیقایی برای شنیدن صدای ایران عزیز

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه فرارسیدن هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان پیامی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، نادره رضایی معاون امورهنری وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه فرارسیدن هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان پیامی را منتشر کرد.

در متن منتشر شده از سوی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است:

«هنرمندان گرامی، جوانان عزیز ایران زمین

حضورتان در جشنواره موسیقی جوان، مبارک است. در تمامی ادوار گذشته، بودن و سرودن شما موجب بالندگی این رویداد شده است.

بی‌شک شما هنرمندان و نغمه‌سازان فردا هستید و پنجه‌های جوان شما که جویای خلاقیت و هنر است، حکایت از داستانی دارد ریشه در این خاک. از هر اقلیم و فرهنگ تاریخ‌دار ایران بزرگ که به جشنواره آمده‌اید، اصالت و پویایی در نواختن شما به گوش می‌رسد. آثاری که پایی در سنت و فرهنگ بومی و توالی نسل‌ها و گفته‌ها و آموزه‌های استادان دارد و سری در فردایی سرشار از خلاقیت و نوآوری و بدعت‌های شیرین.

جغرافیای فرهنگی ایران، چنان متنوع و نغمه‌خیز است که از دشت‌های بی‌کران شرق تا دامنه‌های زاگرس، از کویر تا کوهستان، از ساحل خزر تا خلیج فارس، موسیقی در زندگی مردم جاری است و شما جوانان که از کودکی ساز در آغوش گرفته‌اید، میراث‌دار فرهنگ موسیقایی نیاکان و دیار و سرزمین خود هستید، در گوشه‌ها و ردیف‌های گوش نواز موسیقی ایران غور کرده‌اید و سنت های موسیقایی ایرانی را نزد استادان فرا گرفته‌اید و امروز در صحنه آنها را می‌توانید و همگام با موسیقی جهان طبع خود را آموخته کرده‌اید و نام خود و ایران را در جهان طنین انداز می‌کنید و در این فرصت مبارک، رنگارنگی و پر شوری موسیقی را در عوالم جوانی به گوش مردم می‌رسانید و بر صحنه موسیقی کشور می‌درخشید و تشویق‌ها و آفرین‌های هزاران نفر را به جان می‌بینید و می‌شنوید.

شاخه‌ها و گونه‌های متنوع موسیقی در این جشنواره، حکایت از شور و شوق جوانانه دارد که از هر تالاری صدایی که می‌شنویم زنگ آینده را نیز در گوشمان به صدا در می‌آورد.

شما جوانان هنرمند ایران زمین گنجینه‌های بی‌بدیل موسیقی ایران هستید و هر جا که باشید هنر و خلاقیت‌ و شیرین نوازی‌تان، نام جوان و هنرمند ایرانی را صدا خواهد کرد.

جشنواره موسیقی جوان تلاش می‌کند تا با همراهی استادان موسیقی، زمینه‌ساز بروز و ظهور استعداد و نمایش توانمندی موسیقایی جوانان ایران زمین باشد. از این روست که در این دهه‌ها در عرصه فرهنگ و هنر، این جشنواره جایگاهی مهم یافته‌است چرا که تصویری روشن و صادقانه از فردای موسیقی را پیش روی ما می‌گذارد.

اساس جشنواره موسیقی جوان مبتنی و متکی بر گفتگو و ارتباط هنرمندان جوان و استادان است و در این ارتباط هنرمندانه‌ است که جشنواره می‌بالد و جان می‌گیرد.

خرسندم که با حضور شما جوانان بار دیگر جشنواره رونق گرفته است و بی‌تردید شما چراغداران همیشگی این جشنواره خواهید بود.

از استادان به نام موسیقی نیز که در این رویداد همراه با جوانان هنرمند هستند بی‌دریغ سپاسگزارم و برای همه هنرمندان گرامی آرزوی موفقیت و بهروزی دارم.»

