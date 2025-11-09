به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر «آوای خلیج فارس» به رهبری امین غفاری، شامگاه سه‌شنبه ۲۰ آبان در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

بر اساس رپرتواری که برای این کنسرت انتخاب شده است، ارکستر خلیج فارس قرار است قطعات «طوفان» و «سکوت» به آهنگسازی امین غفاری، «هورا استکاتو» اثر گریگوری نیکا دینیکو، «گابریل ابوا» از ساخته‌های انیو موریکونه، «لیبرتانگو» اثر آستور پیاتزولا، «لیبسلاید» اثر فریتس کرایسلر و «وکالیز» اثر سرگئی راخمانینف پیش روی مخاطبان قرار بگیرد. این در حالی‌ است‌ که امین غفاری علاوه بر رهبری، در این اجرا به عنوان سولیست ویولن نیز حضور دارد.

همچنین فرشاد شیرانی، امیرعلی سرخانی، درسا رهبری، آراد سلاجقه، فرداد صدقی، احمدرضا شربتی، کیمیا اسعدی، فرید ذاکر، بهنام آیتی (نوازندگان زهی)، سامان بهشتی، پگاه مظاهری، یونس نصری و علیرضا کرمی دیگر نوازندگان ارکستر «آوای خلیج فارس» را تشکیل می‌دهند.

کنسرت ارکستر «آوای خلیج فارس» به رهبری امین غفاری، از ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه سه‌شنبه ۲۰ آبان در تالار وحدت برگزار می‌شود و بلیت‌های آن از طریق سایت ایران کنسرت در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.