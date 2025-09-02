آغاز هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان ؛ ۸۸ هنرمند آثار را داوری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، جشنواره هجدهم ملی موسیقی جوان از امروز ۱۱ شهریور در حالی کار خود را در بخش موسیقی نواحی در تالار رودکی آغاز کرد که ۸۸ هنرمند در سبک های مختلف داوری این دوره از جشنواره را بر عهده دارند.

در بخش آهنگسازی محمدرضا تفضلی، محمد سعید شریفیان و پویا سرایی، در بخش موسیقی دستگاهی و ساز کمانچه و ویلن ایرانی داود گنجه ای، محمد مقدسی، هادی منتظری و رضا پرویززاده، در بخش ساز عود حسین بهروزی، محمد فیروزی،محمد دلنوازی، حمید خوانساری و نگار بوبان، در بخش ساز تنبک مرتضی اعیان، جعفر قاضی عسکر، آرش فرهنگ فر و حمید قنبری، در بخش دف عماد توحیدی، فرزاد عندلیبی و حسین رضایی نیا، در بخش ساز پیانو ایرانی پویان آزاده و توراندخت صانعی، در بخش تار و سه تار قاسم رحیم زاده، محمد امین اکبرپور و محمد ذوالنوری، در بخش ساز قانون پریچهر خواجه و سحر ابراهیم، در بخش حفظ ردیف داود گنجه‌ای، عبدالنقی افشارنیا و حمیدرضا نوربخش، در بخش آواز هنگامه اخوان، حمیدرضا نوربخش و مظفر شفیعی، در بخش سنتور مینا افتاده، نادر سینکی سنتو، رضا شفیعیان و پویا سرایی، در بخش نی عبدالنقی افشارنیا، زمان خیری و فرهاد زالی آثار اجرایی شرکت کنندگان را داوری می کنند.

در بخش موسیقی نواحی شاخه موسیقی آذربایجان ایمران حیدری، شهریار صدیق، حسین ملکی زاده و امیر راستبد، در شاخه موسیقی کردستان مسعود مرادی، علیرضا غوثی، سید علااالدین یاسینی، سید عطااله سلامیه، مهدی احمدی و منصور بهرام بیگی، در شاخه موسیقی مازندارن ارسلان طیبی، فضل اله دهقان، مسلم فهیمی، در بخش موسیقی لرستان محمد باجلاوند، فرج علی پور، رضا پرویززاده، هادی منتظری، در بخش شرق و جنوب خراسان محمد فاروق درپور، حسین دامن پاک، غفور محمدزاده و اسفندیار تخمکار، در بخش شمال خراسان سعید طهرانی زاده و رجبعلی اسلامی، در بخش موسیقی کرمانشاه محمد ذوالنوری، آرش شهریاری و تیمور مهرابی، در شاخه گلستان (کتول) محمدرضا برزگر و سید رضی میر کتولی، در بخش گلستان (ترکمن) یوسف دیبایی و ابراهیم جرجانی، در بخش موسیقی سواحل جنوب بهرام مهربخش، سهراب مشهدی زاده، حسین کاوه خو و محسن شریفیان داوری را بر عهده دارند.

در بخش موسیقی کلاسیک نیز در شاخه ساز گیتار سیمون آیوازیان، شاهرخ رحیمی و علیرضا تفقدی، در بخش ساز ویلن و ویولا ستاره بهشتی، مرجان قنبری، سیاوش ظهیرالدینی و پانیذ فریوسفی، در بخش ساز ویلنسل ارسلان علیزاده و محسن تویسرکانی، در شاخه ساز بادی -برنجی فرشاد شیخی، در شاخه بادی-چوبی آرین قیطاسی، ۸۸ اکبر محمدی بادی چوبی و محمدعلی لقا، در ساز ریکوردر فرهود بیگلربیگی و در بخش ساز پیانو آرپینه ایسرائیلیان، ربکا آشوقیان سینا سپهربند، فریماه قوام صدری، رافائل میناسکانیان پیانو و گاگیک بابایان به عنوان داور حضور دارند.

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت دفتر موسیقیِ و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۱۱ تا ۲۶شهریور در تالار رودکی تهران برگزار می‌شود.