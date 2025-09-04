  1. استانها
  2. کرمان
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۱۴

بهره مندی روستاهای کردبستان و گدارسبز بافت از آب آشامیدنی پایدار

کرمان- مدیر امور آبفای بافت از افتتاح چند طرح تامین آب و بازسازی شبکه توزیع آب تعدادی از روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال اشرف زاده، صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح‌های افتتاح شده تأمین آب در شهرستان بافت گفت: طرح تأمین آب روستای کردبستان شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه برای بهره‌مندی ۲۵۰ نفر جمعیت این روستا از آب آشامیدنی پایدار با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: همچنین طرح آبرسانی به روستای گدار سبز شهرستان بافت شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه و اجرای ۱ کیلومتر خط انتقال آب و ۲۵۰ متر خط برق با اعتبار ۲/۳ میلیارد تومان افتتاح شد و با بهره‌برداری از آن ۳۵۰ نفر جمعیت این روستا از آب آشامیدنی پایدار بهره‌مند شدند.

اشرف زاده، ادامه داد: طرح اصلاح و بازسازی ۱۸ کیلومتر شبکه توزیع آب در شهرهای بافت، بافت، بزنجان، کشکوئیه و روستاهای توابع نیز به صورت همزمان با طرح پایش تصویری ساختمان اداری امور آبفای شهرستان بافت با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

