بهره مندی روستاهای کردبستان و گدارسبز بافت از آب آشامیدنی پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، جلال اشرف زاده، صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح‌های افتتاح شده تأمین آب در شهرستان بافت گفت: طرح تأمین آب روستای کردبستان شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه برای بهره‌مندی ۲۵۰ نفر جمعیت این روستا از آب آشامیدنی پایدار با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: همچنین طرح آبرسانی به روستای گدار سبز شهرستان بافت شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه و اجرای ۱ کیلومتر خط انتقال آب و ۲۵۰ متر خط برق با اعتبار ۲/۳ میلیارد تومان افتتاح شد و با بهره‌برداری از آن ۳۵۰ نفر جمعیت این روستا از آب آشامیدنی پایدار بهره‌مند شدند.

اشرف زاده، ادامه داد: طرح اصلاح و بازسازی ۱۸ کیلومتر شبکه توزیع آب در شهرهای بافت، بافت، بزنجان، کشکوئیه و روستاهای توابع نیز به صورت همزمان با طرح پایش تصویری ساختمان اداری امور آبفای شهرستان بافت با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.