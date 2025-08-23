تامین آب شرب کرمان نیاز به حمایت مرکز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی عصر شنبه در مراسم افتتاح طرح تأمین آب اضطراری شهر کرمان گفت: با توجه به شرایط اقلیمی در زمینه تأمین آب شرب در استان با چالش‌هایی مواجه بودیم که با همت شرکت آب و فاضلاب و همکاری دستگاه‌های مختلف و فرمانداران توانستیم مدیریت نسبتاً مناسبی را در تابستان جاری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه بخشی از دغدغه و چالش شهر کرمان برای تأمین آب شرب بوده است افزود: وعده‌هایی از طرح‌های انتقال آب به کرمان روی زمین مانده بود، که طرح انتقال آب خلیج فارس اکنون فعال شده و طی دو ماه آینده بهره‌برداری می‌شود.

استاندار کرمان گفت: حفر ۱۵ حلقه چاه که امروز شاهد بهره‌برداری آن هستیم‌، قطعاً تأثیر خود را بر تأمین آب شرب کرمان می‌گذارد.

طالبی، از معاون رئیس جمهور خواست تا در گزارش سفر به ریاست جمهوری حتماً اشاره کند که کرمان در تأمین آب شرب و اجرای پروژه‌های مرتبط با آن نیاز به حمایت جدی مرکز دارد.

وی، با بیان اینکه طرح‌های انتقال آب هم نیازمند توجه دولت در تأمین اعتبارات مورد نیاز است افزود: امیدواریم پروژه‌های آب شرب استان کرمان فعال شود و بتوانیم به دغدغه به‌حق مردم پاسخ مثبت و به‌جایی بدهیم.