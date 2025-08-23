  1. استانها
  2. کرمان
۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۱۰

طرح تامین آب اضطراری شهر کرمان به بهره‌برداری رسید

کرمان- طرح تأمین آب اضطراری شهر کرمان به ارزش ۳۲۰ میلیارد تومان با حضور معاون رئیس جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه طی مراسمی با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، طرح تأمین آب اضطراری شهر کرمان به ارزش ۳۲۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

طرح تأمین آب اضطراری شهر کرمان شامل حفر و تجهیز ۱۵ حلقه چاه، ۱۴ کیلومتر خطوط جمع‌آوری آب، چهار و نیم کیلومتر لوله‌گذاری رینگ شهر کرمان و مخزن ۵ هزار مترمکعبی شهرک سیدی می‌باشد.

گفتنی است به مناسبت هفته دولت، ۶۶ طرح آبرسانی در استان کرمان با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان شامل ۱۵ پروژه آب شهری و ۵۱ طرح آبرسانی روستایی افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید که ۸۳ هزار نفر را از آب شرب بهداشتی بهره‌مند می‌کند.

