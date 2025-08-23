به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه طی مراسمی با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، طرح تأمین آب اضطراری شهر کرمان به ارزش ۳۲۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

طرح تأمین آب اضطراری شهر کرمان شامل حفر و تجهیز ۱۵ حلقه چاه، ۱۴ کیلومتر خطوط جمع‌آوری آب، چهار و نیم کیلومتر لوله‌گذاری رینگ شهر کرمان و مخزن ۵ هزار مترمکعبی شهرک سیدی می‌باشد.

گفتنی است به مناسبت هفته دولت، ۶۶ طرح آبرسانی در استان کرمان با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان شامل ۱۵ پروژه آب شهری و ۵۱ طرح آبرسانی روستایی افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید که ۸۳ هزار نفر را از آب شرب بهداشتی بهره‌مند می‌کند.