به گزارش خبرنگار مهر، وجیهالله جعفری پیش از ظهر پنجشنبه در نشست بررسی چالشهای حوزه معدن و صنایع معدنی استان مرکزی با اشاره به وجود ذخایر قابل توجه معدنی در این منطقه، اظهار کرد: بهرهبرداری اصولی از ذخایر معدنی استان، در صورت رفع سریع موانع و معارضات موجود، میتواند به رونق اقتصادی منطقه منجر شود.
وی افزود: با توجه به ضرورت تسریع در تصمیمگیریهای معدنی، معرفی نماینده تامالاختیار از سوی شرکتهای بهرهبردار برای اجرای تعهدات بدون نیاز به مراجعه مکرر به هیأتمدیره ضروری است.
جعفری تصریح کرد: تأخیر در تصمیمگیری و نداشتن اختیارات لازم در سطح اجرا، فرصتهای زیادی را از استان گرفته و ادامه این روند قابل قبول نیست.
معاون وزیر صمت با اشاره به تجربههای موفق در سایر مناطق کشور ادامه داد: بخش قابلتوجهی از معارضات محلی معادن با گفتگو و تعامل مستمر قابل حل است و نیازی به تنش و فرسایش نیست.
وی تاکید کرد: حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، قضائی و بهرهبرداران معدنی زمینهساز تسهیل در رفع موانع و شتاببخشی به فرآیند فعالسازی پروژههای معدنی است.
جعفری با بیان اینکه فعال سازی ظرفیتهای راکد اقتصادی برنامه اولویت دار وزارت صمت است، افزود: گسترش فعالیتهای معدنی در استان مرکزی ضمن ایجاد اشتغال پایدار، نقش مؤثری در ارتقای شاخصهای اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خواهد داشت.
