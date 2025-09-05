توسعه معادن باید منافع مردم منطقه را تأمین کند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی شامگاه پنجشنبه در نشست شورای معادن چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر این استان در حوزه معادن و صنایع وابسته، اظهار کرد: بهرهبرداری از این ظرفیتها زمانی به توسعه پایدار منجر میشود که مردم منطقه و نواحی پیرامونی از منافع آن بهرهمند شوند.
وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه محلی، افزود: سرمایهگذاران حوزه معدن موظفاند در کنار کسب سود، به مسئولیتهای اجتماعی و توسعه زیرساختهای محلی توجه داشته باشند.
مردانی با اشاره به تردد کامیونهای سنگین در جادههای روستایی و آثار زیستمحیطی آن، تصریح کرد: مردم این مناطق باید از مزایای سرمایهگذاریهای معدنی بهرهمند شوند، از جمله اشتغالزایی، اجرای پروژههای عمرانی و احیای مناطق آسیبدیده.
استاندار چهارمحال و بختیاری توسعه بیمحابا و صدور مجوزهای معدنی بدون در نظر گرفتن مسائل زیستمحیطی را فاقد عایدی مؤثر برای استان دانست و گفت: حمایت از سرمایهگذاران نباید به قیمت تضییع حقوق مردم و تخریب منابع طبیعی تمام شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت معادن باید بهگونهای باشد که ضمن حفظ حقوق شهروندان و محیطزیست، توسعه اقتصادی نیز محقق شود.
