به گزارش خبرنگار مهر، علی جودکی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست بررسی چالش‌های حوزه معدن و صنایع معدنی استان مرکزی اظهار کرد: این خطه با دارا بودن ۳۸ نوع از مجموع ۶۸ کانی قابل بهره‌برداری کشور، یکی از استان‌های معدنی برجسته به شمار می‌رود.

وی افزود: از مجموع ۶۹۱ پروانه بهره‌برداری صادرشده در حوزه معادن استان مرکزی، نزدیک به ۴۵۰ پروانه در حال حاضر فعال است.

جودکی تصریح کرد: با توجه به تراکم جمعیتی و مجاورت روستاها با محدوده‌های معدنی، معارضات محلی از چالش‌های اصلی معادن استان بوده که لازم است از طریق ماده ۲۴ قانون معادن پیگیری شود.

وی ادامه داد: استان مرکزی دارای معادن فلزی مانند آهن، مس، نیکل، سرب و روی و همچنین معادن سنگ‌های تزئینی است که در استخراج سنگ‌های تزئینی رتبه نخست کشور را دارد.

مدیرکل صمت استان مرکزی تاکید کرد: معدن دلیجان با ظرفیت پنج میلیون تن ذخیره، بخشی از آن در حوزه زیست‌محیطی استان قم است و از سال ۱۳۹۱ پس از اخذ پروانه بهره‌برداری، تاکنون فعال نشده و نیازمند پیگیری فوری است.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع قانونی، بر اهمیت توسعه فعالیت‌های معدنی استان و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی این بخش تأکید کرد.