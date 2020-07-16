بهره برداری از فرآورده های معدنی برای اجرای پروژه ها در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دلق پوش ظهر پنجشنبه در اولین جلسه شورای معادن گیلان در استانداری با بیان اینکه این استان در حوزه معادن ظرفیت‌های فراوان و متنوعی دارد، اظهار کرد: گیلان بر خلاف استان همجوار با وجود داشتن چنین ظرفیتی اما بهره چندانی از ذخایر معدنی خود ندارد.

رئیس سازمان صمت گیلان با تأکید بر اینکه انتظار داریم با تصمیمات شورا در راستای رونق اقتصادی استان موانع موجود در این بخش برطرف شود، افزود: وجود محدودیت در بهره برداری از ذخایر معدنی در استان گیلان اجرای پروژه‌ها را با هزینه‌های بسیار همراه کرده است.

وی با بیان اینکه وجود این مانع سبب کندی در اجرای پروژه‌ها استان گیلان نیز شده است، گفت: برای تأمین نیاز پروژه‌ها باید از فرآورده‌های معدنی موجود در استان استفاده کنیم.

دلق پوش به انجام مطالعات در زمینه پهنه‌های جدید در سازمان زمین شناسی اشاره و تصریح کرد: بهره گیری از عمق معادل مهم‌ترین اولویت ما در این زمینه است.

وی همچنین با اشاره به اجرای مزایده معدن در سال جدید، افزود: اجرای دو مزایده در پایان شهریور ماه امسال نیز در دستور کار قرار دارد. فعال سازی و واگذاری معادل متروکه از مهم‌ترین دلایل برگزاری این مزایده‌ها است.

رئیس سازمان صمت گیلان در ادامه با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۹ قانون معادن؛ هر گونه برداشت و حمل غیرمجاز مواد معدنی، تجاوز به حقوق دولتی و جرم است، تصریح کرد: نیروی انتظامی در این زمینه باید با متخلفان برخورد جدی انجام دهد.

وی تأمین نیاز مصالح پروژه‌های عمرانی را مهم‌ترین اولویت سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان عنوان و بیان کرد: رفع نیاز به مواد اولیه کارگاه‌های دانه بندی شن و ماسه در راستای آبادانی و حفظ اشتغال در بخش معادن استان گیلان از دیگر اولویت‌ها است.