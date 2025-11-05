به گزارش خبرنگار مهر، وجیهالله جعفری ظهر چهارشنبه با حضور در جمع بهرهبرداران معدنی، مدیران واحدهای صنعتی و مسئولان استان سمنان در راستای بررسی مسائل و چالشهای موجود در حوزه معدن با اشاره به تجربه موفق برخی استانها در تربیت نیروی انسانی متخصص گفت: در آغاز مسیر، حتی از وجود مربیان تخصصی محروم بودیم.
وی همچنین افزود: اما با طراحی فرآیندهای شناسایی و برگزاری رقابتهای مهارتی، توانستیم افراد زبده را از دل نیروهای عملیاتی استخراج کرده و با آموزش هدفمند، آنان را به مربیان حرفهای تبدیل کنیم؛ این الگوی آموزشی اکنون بهصورت خوشهای در سطح کشور در حالعنوان مدلی بومی و اثربخش، مسیر تربیت نیروی انسانی در حوزه معدن را متحول کرده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تصریح کرد: تجربه اجرای این مدل آموزشی اثبات کرد که با برنامهریزی دقیق و بهرهگیری هوشمندانه از ظرفیتهای بومی، میتوان مسیر آموزشهای تخصصی را در سطح استانها تسهیل کرد و بهتدریج، نیازهای واقعی بخش معدن در حوزه نیروی انسانی ماهر را بهصورت هدفمند و پایدار تأمین نمود.
جعفری تأکید کرد: دستیابی به مدیریت مؤثر و کارآمد در حوزه معدن، مستلزم آن است که افراد پیش از ورود به سطوح تصمیمگیری، تجربه عملی و میدانی کافی کسب کرده باشند. این ضرورت ایجاب میکند که فرآیندهای جذب و آموزش نیروی انسانی در بخش معدن، مورد بازنگری جدی قرار گیرد و سیاستهای سازمانی در این زمینه با نگاه واقعگرایانه و مبتنی بر نیازهای اجرایی اصلاح شوند.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی نهادی در سطح استانها اظهار داشت: در استانهایی نظیر سمنان، تشکیل کارگروههای تخصصی با مشارکت سازمان آموزش فنی و حرفهای، خانه معدن، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه، اقدامی ضروری برای رفع چالشهای موجود در حوزه نیروی انسانی و آموزشهای تخصصی است. بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای اعتباری موجود میتواند مسیر توانمندسازی نیروهای فعال در بخش معدن را هموار کرده و زمینهساز ارتقا بهرهوری و توسعه پایدار در این حوزه باشد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: مسئولیت ما در قبال بخش معدن، محدود به یک منطقه یا استان نیست؛ بلکه تعهدی ملی است که باید با جدیت و استمرار تا حصول نتیجه دنبال شود. رفع مشکلات بهرهبرداران، مستلزم اقدامات عملیاتی، تصمیمگیریهای میدانی و همافزایی مؤثر میان تمامی نهادهای مرتبط است تا بتوانیم مسیر توسعه پایدار و متوازن این بخش راهبردی را هموار سازیم.
جعفری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به کارکرد مؤثر میز خدمت در پاسخگویی مستقیم به فعالان معدنی اظهار داشت: برگزاری میز خدمت بهصورت هفتگی در روزهای چهارشنبه در استانها، بستری فراهم کرده است تا بهرهبرداران بتوانند بدون نیاز به مراجعه به تهران، مسائل و مطالبات خود را بهصورت حضوری و در همان استان مطرح کنند. حضور مستمر تیم تخصصی وزارتخانه تا ساعات پایانی شب در این جلسات، زمینهساز تصمیمگیریهای سریع، کاهش بروکراسی و تسهیل فرآیندهای اجرایی در سطح استانها شده است.
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