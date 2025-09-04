فعال سازی معادن غیرفعال در اولویت اقدامات مسئولان مرکزی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست بررسی چالشهای حوزه معدن و صنایع معدنی استان مرکزی اظهار کرد: معادن این استان ظرفیت قابل توجهی در حوزه اکتشاف دارند و باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند تا بتوان از منابع آن در راستای توسعه استان و تأمین نیازهای کشور بهرهبرداری کرد.
استاندار مرکزی تاکید کرد: با توجه به نیاز کشور به منابع ارزی و محدودیتهای حوزه نفت، بخش معدن میتواند نقش مهمی در اقتصاد ملی ایفا کند و در این استان مصمم هستیم که با رفع موانع، فضای مناسبی برای فعالیتهای اقتصادی در حوزه معدن فراهم کنیم.
وی با اشاره به به ظرفیتهای گسترده معدنی در استان مرکزی، بر عزم جدی مسئولان برای فعالسازی معادن غیرفعال و بلاتکلیف تأکید کرد.
زندیه وکیلی بر اینکه گفت: استان مرکزی علیرغم شهرت صنعتی، از تنوع بالای ذخایر معدنی نیز برخوردار است، از این رو بهره گیری و سرمایه گذاری در این حوزه مورد توجه ویژه است.
استاندار مرکزی با اشاره به چالشهای معارضین محلی در برخی معادن گفت: زود: در این راستا تصمیماتی اتخاذ و اقدامات قضایی و انتظامی نیز صورت گرفته، اما هنوز برخی مشکلات باقی مانده که امید است با تعامل و در نظر گرفتن حقوق مردم محلی، بتوان به راهحلهای پایدار دست یافت.
وی با انتقاد از عدم تحقق مسئولیتهای اجتماعی توسط برخی شرکتهای معدنی، اظهار کرد: مطالبات مردم محلی باید دیده شود و اختصاص سهمی از درآمد معادن به روستاها و ایجاد تعاونیهای محلی میتواند به کاهش تنشها کمک کند.
نظر شما