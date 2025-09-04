  1. بین الملل
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

هشدار ناگهانی کانادا؛ «مردم به آلمان سفر نکنند»

هشدار ناگهانی کانادا؛ «مردم به آلمان سفر نکنند»

دولت کانادا با صدور یک هشدار از شهروندان این کشور خواست به آلمان سفر نکنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دولت کانادا از شهروندان این کشور خواست به دلیل افزایش حملات تروریستی در آلمان به این کشور سفر نکنند.

در هشدار صادره از سوی دولت کانادا آمده است که سطح خطرات در آلمان مانند کشور زیمباوه شده است. اروپا با تهدیدات تروریستی رو به رو است و طی سال‌های اخیر تعدادی از کشورها و شهرها در این قاره در معرض حملات مذکور قرار گرفته‌اند.

دولت کانادا اضافه کرد که در جریان این حملات در آلمان تعداد زیادی کشته و زخمی برجای مانده و احتمال وقوع حملات بیشتری نیز وجود دارد.

کانادا همچنین به اقدامات خشونت آمیز تندروها در آلمان اشاره کرد.

این هشدار کانادا همزمان با اقدامات مشابه آمریکا و استرالیا صورت گرفت به طوری که در لیست کشورهای دارای ریسک بالا آلمان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و انگلیس به چشم می‌خورند.

