به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، ملانی جولی وزیر خارجه کانادا مدعی شده است که این کشور بعد از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به دوحه پایتخت قطر در مناسبات خود با رژیم صهیونیستی تجدید نظر خواهد کرد.

آن‌اند گفت کانادا این حمله را بویژه با توجه به تلاش‌های قطر برای تسهیل صلح در خاورمیانه غیرقابل قبول می‌داند

پیش از این کمیسیون اروپا نیز اعلام کرده است که تعلیق اقدامات مرتبط با تجارت را در توافق اتحادیه اروپا با اسرائیل پیشنهاد خواهد داد.

کانادا به طور قابل توجهی موضع خود را در قبال اسرائیل در دوران نخست وزیری مارک کارنی، که در ژانویه جایگزین جاستین ترودو شد، سخت‌تر کرده است.

پیش از این مارک کارنی، نخست وزیر کانادا اعلام کرده است که کشورش می‌خواهد در ماه سپتمبر و در مجمع عمومی سازمان ملل دولت مستقل فلسطین را به رسمیت بشناسد.

رژیم صهیونیستی دیروز مقر رهبران حماس در دوحه را در زمان برگزاری نشست برای بررسی پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جهت پیشبرد مذاکرات موشک باران کردند. در این حمله گرچه تعدادی از عناصر حماس و غیر نظامیان به شهادت رسیدند، اما به هیچیک از رهبران حماس آسیبی وارد نشد.