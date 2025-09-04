محبی ناجی تیم ملی فوتبال ایران مقابل تاجیکستان در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و تاجیکستان در آخرین بازی مرحله گروهی تورنمنت کافا ۲۰۲۵ شامگاه پنجشنبه ۱۳ شهریور و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه حصار شهر دوشنبه و با قضاوت ریسکوالله‌اف آخرول از ازبکستان رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به پایان رسید. محمدمهدی محبی زننده گل ایران بود.

ترکیب ایران:

پیام نیازمند، آریا یوسفی، عارف آقاسی، محمدامین حزباوی، علی نعمتی، امید نورافکن، سامان قدوس، محمد قربانی، محمد محبی، محمدمهدی محبی و شهریار مغانلو

ترکیب تاجیکستان:

رستم یتیموف، منوچهر سفروف، وحدت هنانوف، زویر جوربائوف، تبرز اسلاموف، شروونی مبتشوئف، علیشر جلیلوف، پرویزجُن عمربائف، احسان پنشنبه، دالر امومنظروف و شهرام سامی‌اف

ظرفیت ورزشگاه حصار دوشنبه تقریباً برای این بازی تکمیل شده بود.

بازیکنان ایران بازی را بهتر آغاز کردند و در دقیقه ۵ روی نفوذ سامان قدوس به محوطه جریمه تاجیکستان در دوئل با هنانوف این بازیکن نقش بر زمین شد اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت و پس از بازبینی صحنه توسط VAR دستور به ادامه بازی داد.

بازیکنان ایران سوار بر بازی بودند و در دقیقه ۱۰ بازیکن تاجیکستان باعث برهم خوردن تعادل مغانلو شد و این بازیکن به داور اعتراض کرد.

امید نورافکن در دقیقه ۲۰ با شوتی از راه دور قصد باز کردن دروازه تاجیکستان را داشت اما ضربه او از بالای دروازه به بیرون رفت.

چهار دقیقه بعد، نفوذ علی نعمتی از سمت چپ و پاس او برای محبی با ضربه این بازیکن همراه شد که یتیموف دروازه‌بان تاجیکستان واکنش خوبی نشان داد. توپ پس از برخورد به تیر دروازه برگشت اما داور در ادامه با اعلام آفساید بازی را متوقف کرد.

در دقیقه ۲۸ نیز ارسال نورافکن روی دروازه، خطر جدی برای تاجیکستان ایجاد کرد اما مدافعان میزبان با اشتباهاتی سراسیمه توپ را به کرنر فرستادند.

در دقیقه ۳۱ ارسال آریا یوسفی از جناح راست با ضربه سر شهریار مغانلو همراه شد اما توپ با اختلاف کمی از کنار دروازه تاجیکستان به بیرون رفت.

پنج دقیقه بعد، محمد قربانی با یک سر توپ و شوت ناگهانی از پشت محوطه جریمه دروازه تاجیکستان را هدف گرفت اما این موقعیت نیز حاصلی نداشت و توپ به بیرون رفت.

گل اول برای ایران توسط محبی

بازیکنان ایران در دقیقه ۳۷ و از سمت چپ به سمت دروازه تاجیکستان حمله ور شدند که محمد محبی توپ را به سمت دروازه تاجیکستان ارسال کرد که با اشتباه دروازه بان حریف همراه بود و توپ مقابل محمد مهدی محبی قرار گرفت و او گل اول بازی را به ثمر رساند.