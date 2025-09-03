به گزارش خبرنگار مهر، هومن افاضلی در حاشیه تمرین امروز چهارشنبه تیم ملی درباره دیدار با تاجیکستان اظهار داشت: این بازی نسبت به مسابقات قبلی کمی متفاوت است چون مقابل تیم میزبان قرار می‌گیریم. طبیعتاً فردا تعداد زیادی تماشاگر در ورزشگاه حضور خواهند داشت و تیم میزبان هم انگیزه بالایی برای بردن مسابقه دارد. در دو دیدار اول، فرصت تمرین کافی نداشتیم و بازیکنان خستگی ناشی از مسابقات گذشته را همراه داشتند. برای برخی بازیکنان هم این اولین تجربه حضور در بازی‌های ملی بود.

او افزود: این شرایط هم به نفع تیم ملی است و هم در جریان رقابت‌ها اثرگذار خواهد بود. برخی از لژیونرها هنوز به آمادگی کامل نرسیده‌اند، چرا که مسیرهای طولانی را برای حضور در اینجا طی کرده‌اند. دوست داشتیم بازی‌های دشوارتری برگزار کنیم، اما با توجه به شرایط موجود باید برنامه‌هایمان را مطابق وضعیت فعلی تنظیم کنیم.