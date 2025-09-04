به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران مقابل تاجیکستان از ساعت ۱۹ امروز پنجشنبه ۱۳ شهریورماه در سومین دیدار خود از تورنمنت کافا ۲۰۲۵ به مصاف تاجیکستان میزبان بازیهای گروه B میرود.
دیداری که شاید در ظاهر، رنگوبوی یک رقابت منطقهای دوستانه را داشته باشد، اما در بطن خود میتواند محکی جدی برای تیم جوانشده امیر قلعهنویی و نمایش تفاوت سطح فوتبال دو کشور باشد.
زبان مشترک، فوتبال متفاوت
نکته جذاب این دیدار، فارسیزبان بودن بازیکنان دو تیم است. همزبانیای که میتواند ارتباطات داخل زمین را روانتر کند و صحنههایی جالب در جریان مسابقه بسازد. اما در زمین فوتبال، آنچه حرف اول را میزند، کیفیت و تجربه بینالمللی است؛ جایی که ایران با حضور در جام جهانی و سالها سلطه در فوتبال آسیای مرکزی، فاصلهای محسوس با تاجیکستان دارد.
ایران؛ به دنبال نظم و اعتماد دوباره
ایران پس از پیروزی ۳ بر یک مقابل افغانستان و برد ۳ بر صفر برابر هند، حالا به این دیدار به چشم یک گام مهم دیگر نگاه میکند.
قلعهنویی سعی کرد در دوبازی گذشته، بیشتر به جوانهایی اطمینان کند که شاید فرصتی برای درخشش دنبالهدار با پیراهن ملی را در ذهن میپروراندند اما دو دیدار قبلی نشان داد نه خبری از ستاره نوظهور ملی هست و نه قصهای برای فوتبال جذاب تیم ملی ایران.
با این حال ایران با کسب ۲ پیروزی از ۲ بازی در صدر گروه قرار دارد تا در صورت کسب مساوی یا پیروزی مقابل میزبان به عنوان صدرنشین راهی ازبکستان شده و بازی فینال را برگزار کنند.
قلعه نویی در آخرین مصاحبه به صراحت اعلام کرد در برنامه ریزی تیم ملی برای کافا ۲۰۲۵ اشتباه کرده است. او اذعان کرده آمادهسازی برای تورنمنت کافا ایده آل نبوده و فشار بدنی روی بازیکنان بالاست. به همین دلیل دیدار برابر تاجیکستان فرصتی است برای سنجش میزان تطبیق بازیکنان جوان با شرایط بینالمللی.
تاجیکستان؛ انگیزهای فراتر از نتیجه
تاجیکها که با حمایت تماشاگران خودی در دوشنبه به میدان میروند، از انگیزه بالایی برخوردارند. آنها میدانند شانس چندانی برای شکست ایران ندارند، اما یک نمایش منسجم و پرانرژی میتواند برای فوتبال این کشور سرمایهای بزرگ باشد. احتمالاً شاگردان تاجیکی با دفاع پند لایه و تمرکز روی ضد حملات سریع، تلاش خواهند کرد معادلات ایران را بر هم بزنند.
کلیدهای بازی
تیم ملی ایران با قدرت در مالکیت توپ، حمله از کنارهها و تکیه بر مهاجمانی چون علیاری و علیپور به دنبال باز کردن دفاع متراکم حریف خواهد بود.
تاجیکستان با اتکا به انرژی بازیکنان جوان و حمایت تماشاگران به دنبال دقایقی از بازی است که بتواند ایران را غافلگیر کند.
نبرد میانه میدان جایی است که ایران باید هوشمندانه عمل کند تا اجازه ندهد تاجیکها با فشار احساسی جریان بازی را برهم بزنند.
نتیجهگیری؛ فرصت نمایش برتری
هرچند فوتبال همیشه پر از غافلگیری است، اما تفاوتهای فنی و تجربه بینالمللی نشان میدهد که ایران شانس اصلی پیروزی است. برای قلعهنویی، این دیدار صرفاً یک مسابقه گروهی نیست؛ بلکه فرصتی است تا نشان دهد تیم ملی ایران هم میتواند با نظمی بیشتر و روحیهای جنگنده، دل هواداران را آرام کند.
بازی امشب ایران و تاجیکستان، بازی هم زبانها اما با فاصلهای به وسعت تجربه و تاریخ فوتبال آسیا است.
تاجیکها با یک پیروزی و یک شکست سوادی رسید به فینال را با بردن شاگردان قلعهنویی در سر میپرورانند تا صندلیهای ورزشگاه حصار شهر دوشنبه منتظر تکمیل ظرفیت خود قبل از شروع سوت مسابقه باشند.
بازی تیم ملی فوتبال ایران و تاجیکستان نه تنها در مسیر صعود به فینال تورنمنت کافا ۲۰۲۵ اهمیت دارد بلکه عیار شاگردان تازه وارد امیر قلعهنویی به تیم ملی ایران را بیش از پیش نشان خواهد داد.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران مقابل تاجیکستان از ساعت ۱۹ امروز پنجشنبه ۱۳ شهریورماه در سومین دیدار خود از تورنمنت کافا ۲۰۲۵ به مصاف تاجیکستان میزبان بازیهای گروه B میرود.
نظر شما