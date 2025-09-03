  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۱

محبی: هرچه بیشتر بازی کنیم هماهنگی تیم بالاتر می‌رود

محبی: هرچه بیشتر بازی کنیم هماهنگی تیم بالاتر می‌رود

وینگر تیم ملی فوتبال ایران گفت: تعداد بالای بازی باعث خواهد شد که هماهنگی بین بازیکنان تیم بیشتر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی محبی در حاشیه آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار با تیم ملی تاجیکستان در مرحله گروهی تورنمنت کافا ۲۰۲۵ اظهار داشت: من و چند بازیکن روز گذشته به تمرینات تیم ملی اضافه شدیم و حس خیلی خوبی داریم که در این جمع قرار گرفته ایم. ما دو بازی قبلی خود را با پیروزی پشت سر گذاشتیم و فردا هم مقابل تاجیکستان که از امتیاز میزبانی برخوردار است، کار سختی خواهیم داشت. امیدوارم بتوانیم بازی فردا را هم با موفقیت پشت سر بگذاریم و قهرمانی را به دست آوریم.

او افزود: سرمربی تیم حرف درستی زده است؛ زمانی که تمامی بازیکنان در اختیار او باشند، می‌تواند با خیال راحت‌تر تصمیم بگیرد. ما نیز به‌عنوان بازیکنان حرفه‌ای تلاش می‌کنیم هرچه سریع‌تر خود را با تمرینات هماهنگ کنیم.

محبی در ادامه خاطرنشان کرد: به شخصه دوست دارم تیم ما با حریفان بهتری بازی کند، اما نباید فراموش کنیم که هرچه بیشتر بازی کنیم، تیممان یکدست‌تر خواهد شد و هماهنگی بیشتری پیدا خواهد کرد.

کد خبر 6578996
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها