به گزارش خبرنگار مهر، گلا شکیلادزه در پایان دیدار با تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ اظهار داشت: بازی خوبی انجام دادیم. این بازی یک فوتبال خوب بود که هواداران از تماشای آن لذت بردند.

او در پاسخ به سوال خبرنگار تاجیکی درباره کسب موفقیت مقابل ایران یادآور شد: متأسفانه ما نتوانستیم از این گروه به فینال برویم. من فکر می‌کنم باخت مقابل هند مانع صعود ما شد. این بازی‌ها خیلی به ما کمک کرد تا با آمادگی کامل به مصاف رقیبان خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا برویم.

سرمربی گرجستانی تیم ملی تاجیکستان درباره درگیری دستیارش با کادرفنی تیم ملی ایران و نقش خود برای کاهش این تنش تصریح کرد: ابتدا به تیم ملی ایران بابت صعود به جام جهانی تبریک می‌گویم. من به عنوان یک مربی بابت این حاشیه عذرخواهی می‌کنم. این بخشی از فوتبال است اما من بعد از بازی با مربیان تیم ملی ایران صحبت کردم و بابت دلخوری به وجود آمده باز هم عذرخواهی کردم.