به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و تاجیکستان از ساعت ۱۹ امروز پنجشنبه در گروه B تورنمنت کافا پیگیری شد.

* حدود ۱۲ هزار هوادار فوتبال برای تماشای این دیدار به ورزشگاه حصار شهر دوشنبه تاجیکستان آمدند که حدود ۷۰۰ نفر طرفدار تیم ملی ایران بودند. آنها نسبت به جایگاه تعیین شده از سوی مسئولان ورزشگاه ناراضی بودند و اعتراض خود را به مسئولان بازی رساندند تا مکان جدیدی برای آنها در نظر گرفته شود.

* مقامات کشوری و مسئولان شهر دوشنبه در جایگاه ویژه حضور داشتند.

* امیر قلعه‌نویی بر خلاف دو دیدار قبلی که روی نیمکت نشسته بود این دیدار را از کنار زمین دنبال کرد تا تیمش را هدایت کند.

* با وجود اینکه تاجیکستان میزبان بود هیچ عکاسی پشت دروازه تیم ملی ایران حضور نداشت و تمام آنها احتمال گلزنی ایران را بیشتر می‌دانستند تا مشت دروازه تیم ملی تاحیکستان بنشینند و در انتظار گرفتن عکس شادی پس از گل باشند.