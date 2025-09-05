به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه پنجشنبه در حاشیه نشست بررسی مسائل مربوط به کارخانه ریسباف اصفهان با حضور قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: در سفر امروز قائم مقام وزیر و در بازدید ایشان از شهرستان‌های کاشان و اصفهان، مسائل مختلفی بررسی و حل آنها در دستورکار قرار گرفت.

وی افزود: در این بین یکی از مهم‌ترین موضوعات کارخانه ریسباف بود که وضعیت آن طی سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، درحالی که باید پس از مرمت، به موزه تبدیل می‌شد.

استاندار اصفهان تصریح کرد: کارخانه ریسباف دغدغه همه میراث‌دوستان و مطالبه فعالان گردشگری اصفهان است.

وی ادامه داد: در این جلسه با حضور ذی‌نفعان از جمله مدیرکل میراث فرهنگی، شهردار اصفهان و اعضای شورای اسلامی این شهر، تفاهم‌نامه‌ای با چند بند به امضا رسید.

جمالی‌نژاد با اشاره به مفاد این تفاهم‌نامه بیان کرد: مطابق این تفاهم‌نامه مقرر شد که قراردادی بین اداره‌کل میراث فرهنگی استان و شهرداری اصفهان با توجه به دغدغه‌های دو طرف منعقد شده و مطابق آن زمان‌بندی اقدامات، اعتبارات لازم و مصوبات مورد نیاز مشخص شد.

وی افزود: همچنین مقرر شد به موازات آن اقدامات قانونی برای واگذاری بهره‌برداری از این کارخانه از میراث فرهنگی به شهرداری اصفهان انجام و دغدغه‌های نهادهای نظارتی طی این اقدام برطرف شود تا شهرداری اصفهان بتواند فعالیت‌های مورد نیاز را به انجام برساند.

استاندار اصفهان تأکید کرد: این یکی از اقدامات شاخص امروز است که اصفهان در آینده نه‌چندان دور از برکات آن بهره‌مند خواهد شد.