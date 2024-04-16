به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمزاده در نشست صمیمانه اعضای کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر اصفهان که با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و جمعی از هنرمندان برگزار شد، از بازگشایی کارخانه ریسباف همزمان با هفته فرهنگی اصفهان (در اردیبهشت ماه) خبر داد و اظهار داشت: تلاش میکنیم که با همکاری استانداری و اداره ارشاد، این مجموعه به میراث فرهنگی شهر و بزرگترین موزه شهر و حتی کشور تبدیل شود.
وی با اعلام اینکه مجموعه ریسباف در هفته جاری به شهرداری تحویل داده میشود، افزود: مرمت این مجموعه فوری آغاز میشود تا نسبت به تحقق یکی از رویاهای مهم این شهر و شهروندانش درخصوص این مکان گام برداریم.
تبدیل مکانی در تالار تیموری به موزه تئاتر، تهیه و ارائه لایحه مکمل کارت منزلت برای هنرمندان و ضرورت مشارکت جهت راهانداری مجدد جشنواره بهشت از دیگر موضوعاتی است که قاسمزاده در سخنان خود به آن اشاره کرد.
شهردار اصفهان اضافه کرد: سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان متعهد شده است که روند بهسازی موزه هنرهای معاصر را تا پایان ماههای محرم و صفر به پایان برساند.
به گزارش مهر، سوم تا نهم اردیبهشت ماه هفته نکوداشت اصفهان (هفته فرهنگی اصفهان) نامگذاری شده است.
ریسباف، دومین کارخانه ریسندگی اصفهان بود که بهمنماه سال ۱۳۱۱ با بهرهگیری از معماری دوران پهلوی احداث شد و سرانجام به دلیل بدهی تحت مالکیت بانک ملی درآمد؛ اواخر دهه ۸۰ بود که تلاشها برای تبدیل این کارخانه به موزه اصفهان آغاز شد.
این کارخانه و به لحاظ جغرافیایی در سمت جنوبشرقی سی و سه پل، در سمت شرق چهارباغ بالا که آن زمان محور هزار جریب نامیده میشد و در محل باغهای «اعتمادالدوله» و «حاتم بیگ» قرار داشت و از غرب به محور اصلی چهارباغ بالا، از شمال به محور فرعی «یحییخان»، از جنوب به محور فرعی «هفتدست»، و از جانب شرق، به بافت مسکونی، محدود میشود. کارخانهای که در زمینی به مساحت بیش از ۶۹ هزار مترمربع و با سرمایهای حدود ۳۱۴ هزار تومان و در قالب شرکت سهامی ساخته شد و تیرماه سال ۱۳۱۳ نیز فعالیت خود را شروع کرد.
طراحی کارخانه ریسباف توسط استادِ معماری بهنام «معتمدی» و زیر نظر مهندس آلمانی «ماکس شونمان» انجام شد.
این بنا از زیباترین کارخانههای دوران پهلوی اول در شهر اصفهان است که بخش بزرگی از ضلع غربیِ سایتِ این کارخانه، به ورودی و فضاهای اداری و خدماتی، و سایر جوانب به فضای انبار اختصاص دارد. همچنین فضاهای کارگاهی در میانه سایت، توسط این فضاهای پیرامونی احاطه شده و ضلعهای شمالی و جنوبی کارخانه، دیواری بلند با نمایی ساده دارند. در میانه سایت، سالنهای تولید، در سمتِ غرب؛ سالنهای تکمیل، در سمتِ شمال غربی و سالن رنگرزی در سمت جنوب شرقی، مکانیابی شده است.
نظر شما