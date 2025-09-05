مهدیشهر و شهمیرزاد ظرفیت تبدیل شدن به قطب صنایع دستی را دارند

عباس گلرو در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایع دستی شهمیرزاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، صنایع دستی را یکی از ظرفیت‌های مهم و اساسی شهرستان مهدیشهر و به خصوص ایل سنگسر دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنایع دستی و گردشگری در مهدیشهر و شهمیرزاد، گفت: شهرستان مهدیشهر به خصوص ایل سنگسر توانمندی تبدیل شدن به قطب صنایع دستی را دارد.

نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبیین ظرفیت‌ها و معرفی داشته‌های صنایع دستی شهمیرزاد یکی از اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: رسانه‌ها و میراث فرهنگی در این راه تأثیرگذار هستند.

گلرو برپایی چنین نمایشگاه‌هایی را بسیار مفید و مؤثر خواند و بیان داشت: امروز در این نمایشگاه به اذعان مسئولان میراث فرهنگی ۵۰ نوع صنایع دستی متنوع به نمایش گذاشته شده و این نشان از داشته‌های بی نظیر شهرستان مهدیشهر دارد.

گفتنی است نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی با حضور تمامی استان‌های کشور با بیش از ۱۵۰ غرفه در ۵۰ رشته متنوع صنایع‌دستی به همراه پنجمین جشنواره فرهنگ و هنر شهمیرزاد از ۱۳ تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۷ تا ۲۳ میزبان علاقه‌مندان است.