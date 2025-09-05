به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غیوری خواه اظهار کرد: طبق مدلها و نقشههای هواشناسی در ساعات بعدازظهر امروز چهاردهم شهریور ماه، احتمال رگبار و رعد و برق در نقاطی از شمال غرب استان دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: همچنین از امروز تا اواسط هفته آینده در برخی از نقاط بادخیز استان بهویژه در نواحی جنوب شرق، گاهی وزش باد با احتمال گرد و خاک پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: طبق پیشبینیها، از روز دوشنبه در برخی از نقاط بادخیز استان خراسان رضوی بر شدت وزش باد افزوده میشود.
غیوری خواه ادامه داد: در شبانه روز گذشته دمای هوای مشهد بین ۱۸ تا ۳۶ درجه سلسیوس در نوسان بوده است و بیشینه دمای هوای امروز مشهد به ۳۵ درجه و کمینه دمای هوای امشب این کلانشهر نیز به ۱۹ درجه سلسیوس میرسد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: از امروز جمعه تا روز چهارشنبه هفته آینده نیز تغییرات دمایی محسوسی در استان رخ نخواهد داد.
وی افزود: قوچان با کمینه دمای هوای ۱۱ درجه و شهرستان سرخس با بیشینه دمای هوای ۳۹ درجه سلسیوس به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای خراسان رضوی در ۲۴ ساعت گذشته بودهاند.
غیوری خواه اضافه کرد: همچنین در این بازه زمانی بیشترین شدت وزش باد در شهرستان تربتحیدریه با ۳۶ کیلومتر در ساعت گزارش شده است.
