  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۳۵

پیش بینی وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا در خراسان رضوی

پیش بینی وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا در خراسان رضوی

مشهد - کارشناس هواشناسی خراسان رضوی گفت: در برخی نقاط به ویژه مناطق بادخیز شرقی و جنوبی خراسان رضوی، وزش باد شدید توأم با گرد و خاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد الهی اظهار کرد: همچنین بارش‌های پراکنده و رگبار در نیمه شمالی استان خراسان رضوی طی روزهای آینده پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به آخرین اطلاعات و پیش‌بینی‌های جوی در استان خراسان رضوی اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات در روزهای پنجشنبه (امروز) و جمعه، در ساعاتی شاهد افزایش سرعت وزش باد خواهیم بود.

وی ادامه داد: در برخی نقاط به ویژه مناطق بادخیز شرقی و جنوبی استان، وزش باد شدید توأم با گرد و خاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد که احتمال بروز خسارت و انتقال ذرات گرد و غبار به سایر نواحی استان از جمله مشهد وجود دارد.

الهی سرعت وزش باد در مشهد را به صورت میانگین ۴۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی کرد و افزود: در شهرستان‌هایی مانند خواف، تربت جام، صالح آباد و سایر مناطق مشابه، سرعت وزش باد بیشتر خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی همچنین به وضعیت جوی نیمه شمالی استان خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: از امروز پنجشنبه تا روز دوشنبه هفته پیش رو در نیمه شمالی استان گاهی افزایش ابر را شاهد خواهیم بود؛ طی روزهای شنبه و یکشنبه، در ارتفاعات شرایط برای رخداد رگبار پراکنده، باران و رعد و برق با احتمال تگرگ و جاری شدن روان آب دور از انتظار نیست.

وی بیان کرد: در شبانه روز گذشته فریمان با کمینه دمای ۱۴ درجه سلسیوس و بردسکن با بیشینه دمای ۴۰ درجه به ترتیب سردترین و گرم‌ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند.

الهی افزود: در این مدت دمای مشهد نیز بین ۲۲ تا ۳۶ درجه در نوسان بوده است و برای امروز، مشهد در گرم‌ترین ساعات به ۳۴ درجه و امشب به ۲۲ درجه خواهد رسید.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیشترین سرعت وزش باد را در شهرستان بردسکن با سرعت ۷۶ کیلومتر بر ساعت و بیشترین میزان بارش را در شهرستان قوچان با چهار دهم میلیمتر گزارش کرد.

وی گفت: در شهرهای کلات نادر، خواف، سبزوار و قوچان خراسان رضوی نیز توفان گرد و غبار و کاهش میدان دید تجربه شده است، به طوری که دید معمول از ۱۰ کیلومتر به چهار کیلومتر رسیده است.

کد خبر 6560507

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها