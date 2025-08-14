پیش بینی وزش باد شدید و کاهش کیفیت هوا در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد الهی اظهار کرد: همچنین بارش‌های پراکنده و رگبار در نیمه شمالی استان خراسان رضوی طی روزهای آینده پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به آخرین اطلاعات و پیش‌بینی‌های جوی در استان خراسان رضوی اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات در روزهای پنجشنبه (امروز) و جمعه، در ساعاتی شاهد افزایش سرعت وزش باد خواهیم بود.

وی ادامه داد: در برخی نقاط به ویژه مناطق بادخیز شرقی و جنوبی استان، وزش باد شدید توأم با گرد و خاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد که احتمال بروز خسارت و انتقال ذرات گرد و غبار به سایر نواحی استان از جمله مشهد وجود دارد.

الهی سرعت وزش باد در مشهد را به صورت میانگین ۴۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی کرد و افزود: در شهرستان‌هایی مانند خواف، تربت جام، صالح آباد و سایر مناطق مشابه، سرعت وزش باد بیشتر خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی همچنین به وضعیت جوی نیمه شمالی استان خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: از امروز پنجشنبه تا روز دوشنبه هفته پیش رو در نیمه شمالی استان گاهی افزایش ابر را شاهد خواهیم بود؛ طی روزهای شنبه و یکشنبه، در ارتفاعات شرایط برای رخداد رگبار پراکنده، باران و رعد و برق با احتمال تگرگ و جاری شدن روان آب دور از انتظار نیست.

وی بیان کرد: در شبانه روز گذشته فریمان با کمینه دمای ۱۴ درجه سلسیوس و بردسکن با بیشینه دمای ۴۰ درجه به ترتیب سردترین و گرم‌ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند.

الهی افزود: در این مدت دمای مشهد نیز بین ۲۲ تا ۳۶ درجه در نوسان بوده است و برای امروز، مشهد در گرم‌ترین ساعات به ۳۴ درجه و امشب به ۲۲ درجه خواهد رسید.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیشترین سرعت وزش باد را در شهرستان بردسکن با سرعت ۷۶ کیلومتر بر ساعت و بیشترین میزان بارش را در شهرستان قوچان با چهار دهم میلیمتر گزارش کرد.

وی گفت: در شهرهای کلات نادر، خواف، سبزوار و قوچان خراسان رضوی نیز توفان گرد و غبار و کاهش میدان دید تجربه شده است، به طوری که دید معمول از ۱۰ کیلومتر به چهار کیلومتر رسیده است.