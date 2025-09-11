پیش بینی وزش باد شدید در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غیوری خواه اظهار کرد: از بعدازظهر امروز تا اوایل شب افزایش ابر در برخی نقاط شمال و شمال غرب استان احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد در برخی نقاط با وقوع پدیده گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: از روز شنبه گرد و خاک به نواحی مرکزی از جمله مشهد خواهد رسید و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی اظهار کرد: از طرفی افزایش سرعت وزش باد در جنوب شرق و همچنین وزش باید شدید در مناطق مستعد با احتمال خیزش گرد و خاک در نواحی یاد شده تا روز دوشنبه هفته آینده نیز پیش‌بینی می‌شود.

غیوری خواه ادامه داد: کاهش دما نیز در هفته پیش‌رو در استان رخ خواهد داد و هوای خنک تا روزهای پایانی هفته ماندگار خواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی نوسان دمایی مشهد طی دیروز را بین ۲۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد عنوان کرد و گفت: دیروز سبزوار با ۴۱ و فریمان با ۱۴ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و خنک‌ترین شهرهای استان بودند.

وی افزود: دمای هوا در مشهد نیز امروز بین ۲۰ تا ۳۶ درجه سانتیگراد در نوسان است و دیروز بیشترین سرعت وزش باد در تایباد با عدد ۶۵ کیلومتر بر ساعت به ثبت رسید.