به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غیوری‌خواه درخصوص وضعیت جوی استان و مشهد، اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی، جو به‌نسبت آرام و پایدار بوده و با توجه به جهت جریان، انتقال گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا به خصوص در نیمه شرقی و مناطق مرکزی استان دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: همچنین از فردا بر میزان ابرناکی آسمان و دمای هوای روزانه افزوده خواهد شد و آسمان صاف با غبار صبحگاهی و وزش باد همراه خواهد بود

وی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، نوسانات دمایی مشهد بین بین ۱۷ تا ۳۲ درجه بوده است و امروز دمای مشهد در خنک‌ترین ساعات به ۱۷ درجه و در گرم‌ترین ساعات به ۳۳ درجه خواهد رسید. همچنین طی شبانه‌روز گذشته، فریمان با ۱۰ درجه و داورزن با ۳۷ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند.