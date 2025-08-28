هشدار هواشناسی خراسان رضوی؛ دمای هوا کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهی اظهار کرد: براساس تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی، به تناوب و بهویژه در ساعات بعدازظهر، وزش باد نسبتاً شدید تا بسیار شدید در استان رخ خواهد داد. این پدیده غالب جوی میتواند با خیزش و انتقال گرد و خاک همراه باشد که در نتیجه کاهش کیفیت هوا، کاهش میدان دید و حتی احتمال بروز خسارت در بخشهای مختلف را بهدنبال دارد.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: شدت وزش باد در ساعات بعدازظهر بیشتر خواهد بود و احتمال وقوع آن در این ساعات بالاتر است؛ بنابراین بیشترین فراوانی و شدت این پدیده در ساعات پایانی روز پیشبینی میشود.
وی با اشاره به گستره این پدیده گفت: این شرایط عمدتاً در نیمه جنوبی استان و بهویژه در نوار جنوب شرقی رخ خواهد داد. همچنین مناطق شرقی استان نیز تا حدودی تحت تأثیر خیزش گرد و خاک قرار میگیرند.
الهی با تأکید بر ادامه این وضعیت جوی بیان کرد: روند کاهش کیفیت هوا در نواحی پست استان از امروز آغاز شده و با شدت و ضعف تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد یافت. بر این اساس، هشدار سطح زرد شماره ۲۷ با اعتبار مورخ سوم شهریور ۱۴۰۴ از سوی هواشناسی صادر شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: کاهش نسبی دمای هوا از روز یکشنبه پیشبینی میشود. در ابتدا این کاهش در حد ۲ درجه خواهد بود، اما پس از آن، حداقل دما در استان بین ۲ تا ۳ درجه دیگر کاهش مییابد؛ بنابراین از ابتدای هفته آینده هوا اندکی خنکتر خواهد شد.
به گفته وی، پس از این مدت، دما در حد یکی دو درجه نوسان خواهد داشت در این دوره زمانی، دمای حداقل در برخی نقاط استان به حدود ۱۷ تا ۱۸ درجه سانتیگراد میرسد و دمای حداکثر نیز در محدوده ۳۰ تا ۳۳ درجه نوسان خواهد داشت.
الهی با اشاره به وضعیت دما در ۲۴ ساعت گذشته گفت: قوچان با ۱۲ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان و شهرستان سرخس با ۴۱ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه گزارش شدهاند.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: برای امروز نیز پیشبینی میشود که دمای هوای مشهد در برخی مناطق به ۳۵ درجه برسد. همچنین دمای شبانه حدود ۲۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.
وی به شهروندان، بهویژه ساکنان مناطق بادخیز، توصیه کرد که در ساعات اوج وزش باد و خیزش گرد و خاک از حضور در فضای باز خودداری کنند.
