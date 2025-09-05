وحدت یعنی هم جهت شدن ملت با آرمانهای اسلام و انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید پوراندخت در نماز جمعه این هفته بیان کرد: دشمنان نظام و گروهکهای تروریستی همواره تلاش میکنند تا با ایجاد اختلافات قومی و مذهبی، وحدت را بشکنند؛ بنابراین همه بخصوص تریبون داران، باید با مسئولیتپذیری از طرح مطالبی که ممکن است به اختلاف بینجامد، اجتناب کنند.
امام جمعه زابل درباره خطای برخی جریانها در بهکارگیری شعار وحدت هشدار داد و افزود: وحدت یعنی پرداختن به اولویتها و ضرورتها؛ وحدت به این معنا نیست که فقط حرفش را بزنیم، بلکه باید سخن منتقدان را نیز شنید.
وی گفت: وحدت یعنی هم جهت شدن ملت حول آرمانهای اسلام و انقلاب و فرامین امامین انقلاب.
حجت الاسلام پوراندخت زلزله افغانستان و تلفات گسترده انسانی را اتفاقی تلخ و غمی سنگین خواند و نقش و مسئولیت انسانی و اسلامی ایران را ستود و از کمکها و اقدامات ارسالشده قدردانی کرد.
امام جمعه زابل اظهار کرد: از پخش سریال «بادار» در شبکه ملی تشکر و آن را گامی مثبت در معرفی فرهنگ و رسوم منطقه سیستان خواند و از مسئولان رسانه ملی خواست نسبت به بازخوردها و اصلاحات احتمالی توجه داشته باشند.
وی گفت: تکیهگاه راهبردی کشور نباید صرفاً به غرب محدود بماند؛ تجربه نشان داده توجه به شرق بخصوص کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای میتواند مسیر شکست سیاست تکقطبی را هموار کند.
حجت الاسلام پوراندخت در پایان از مسئولان خواست سیاستگذاری و دیپلماسی کشور بهگونهای دنبال شود که بر عزت و منافع ملی مبتنی باشد.
