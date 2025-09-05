وحدت میان شیعه و سنی ضرورتی انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی اربابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر بنجار، ضمن تبریک فرارسیدن هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، اظهار کرد: وحدت میان شیعه و سنی در ابعاد سیاسی و اجتماعی یک نیاز و ضرورت انکارناپذیر است.

امام جمعه بنجار افزود: اگر امت‌های اسلامی و دولت‌های مسلمان با یکدیگر اتحاد و همدلی داشتند، امروز رژیم صهیونیستی جرأت انجام هر جنایتی را نداشت. ما چوب تفرقه‌ای را می‌خوریم که دشمنان اسلام به آن دامن می‌زنند.

وی با استناد به روایتی از پیامبر اسلام (ص)، گفت: نبی اکرم (ص) می‌فرمایند: «بهترین مردم کسی است که بیشترین سود و نفع را به دیگران برساند.» این باید ملاک عمل همه ما باشد که تا چه حد برای جامعه و هم‌نوعان خود مفید بوده‌ایم.

حجت الاسلام اربابی ادامه داد: پیامبر اسلام (ص) با اینکه خودشان عاقبت‌به‌خیر بودند، اما تمام دغدغه‌شان هدایت دیگران و خارج کردن جامعه از جهل بود. این سیره باید الگوی همه ما، به‌ویژه مسئولان باشد.

مسئولان نوکر و خدمتگزار مردم هستند

ایشان با تأکید بر لزوم وحدت میان مردم و مسئولان برای پیشرفت کشور، بیان کرد: در نظام جمهوری اسلامی، مسئولان نوکر و خدمتگزار مردم هستند و مردم نیز ولی‌نعمت آن‌ها محسوب می‌شوند.

خطیب جمعه بنجار با انتقاد از تخریب مسئولان در فضای مجازی بر اساس شنیده‌ها، گفت: اگر انتقادی مستند باشد باید پیگیری شود، اما نباید با تهمت و حرف‌های بدون سند، آخرت خود را خراب کرده و به پیشرفت منطقه ضربه بزنیم. لازمه حل مشکلات، همدلی دوجانبه است.

مسئله حقابه سیستان نیازمند اقدام قاطع است

وی در ادامه به موضوع حیاتی حقابه سیستان از رودخانه هیرمند پرداخت و تصریح کرد: اینکه صرفاً گفته شود ما پیگیر هستیم، مشکلی را حل نمی‌کند. این مسئله با «گفتاردرمانی» به نتیجه نمی‌رسد.

حجت‌الاسلام اربابی خواستار مذاکره محکم و اقدام عملی و قاطع در این زمینه شد و افزود: باید از تمام ظرفیت‌ها برای احقاق این حق مسلم استفاده کرد. استفاده از ظرفیت معتمدین و ریش‌سفیدان منطقه در کنار دیپلماسی رسمی می‌تواند راه‌گشا باشد. نباید اجازه داد این موضوع حیاتی در پیچ‌وخم‌های اداری و دیپلماتیک معطل بماند.