تبعیت از سیرت نبوی ضامن وحدت امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسین زهی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خاش گفت: پیامبر (ص) در شرایطی چشم به جهان گشودند که جامعه عرب گرفتار خرافه، جهل و تفرقه بود اما با ظهور نور رسالت، ریشه‌های ظلم و بی‌عدالتی برچیده شد و انسان‌ها به نور هدایت و وحدانیت خداوند هدایت شدند. آن حضرت با درایت و مشورت، اختلاف‌ها را به وحدت تبدیل می‌کردند و نمونه روشن آن، ماجرای جاگذاری حجرالاسود بود که با تدبیر پیامبر اسلام، نزاع قبایل عرب به همگرایی و همکاری تبدیل شد.

امام جمعه اهل‌سنت خاش افزود: امروز امت اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به سیرت نبوی و تبعیت از رسول‌الله است و اگر مسلمانان وحدت خود را در پرتو آموزه‌های پیامبر حفظ کنند، هیچ قدرتی قادر به تضعیف اسلام و تفرقه‌افکنی میان امت نخواهد بود.

وی تأکید کرد: هفته وحدت یادآور رسالت بزرگ پیامبر رحمت است که در پرتو آن باید به همبستگی، انسجام و عزت امت اسلامی بیندیشیم.

مولوی حسین‌زهی با اشاره به شرایط کنونی جهان اسلام خاطرنشان کرد: پیامبر اسلام نه‌تنها در زمان حیات خود، بلکه در طول تاریخ الهام‌بخش آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان بوده است و در عصر حاضر نیز تنها راه برون‌رفت از بحران‌ها، جنگ‌ها و چالش‌های سیاسی و اجتماعی، پایبندی به سیره پیامبر رحمت و عمل به آموزه‌های قرآن کریم است.

وی تأکید کرد: رسول‌الله (ص) همواره مردم را به همزیستی مسالمت‌آمیز، رعایت حقوق دیگران، برادری و یاری مظلومان فرا می‌خواندند و امت اسلامی باید با عمل به این آموزه‌ها، از تفرقه و تعصب‌های جاهلانه فاصله گرفته و در مسیر وحدت و عزت حرکت کند.

امام جمعه اهل‌سنت خاش در ادامه با بیان اینکه مردم ایران و استان سیستان و بلوچستان در طول ۴۶ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وفاداری، همراهی و همگامی در کنار نظام و رهبری بوده‌اند، گفت: این مردم در دفاع مقدس و به‌ویژه در جنگ دوازده‌روزه علیه دشمنان صهیونیستی و آمریکایی مقتدرانه ایستادند و باید مسئولان قدردان این فداکاری‌ها باشند.

وی افزود: رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، رسیدگی به کمبودها، رفع تبعیض‌ها و توجه به حقوق اهل‌سنت از مهم‌ترین وظایف مسئولان است و اگر خدمت به مردم در اولویت قرار گیرد، اعتماد عمومی بیش از گذشته تقویت خواهد شد.

مولوی حسین‌زهی تأکید کرد: همان‌گونه که پیامبر اسلام (ص) خدمت به مردم را عبادت می‌دانستند و همواره در کنار مستضعفان و نیازمندان بودند، مسئولان نیز باید با پیروی از این سیره الهی، خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.